В России создали анальгетик на основе средства против диареи

В России появился анальгетик в виде назального спрея, который быстро действует на причину боли. Об этом рассказала начальник лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяна Букреева.

«Назальная доставка позволяет препарату попадать непосредственно в мозг через обонятельную систему, минуя гематоэнцефалический барьер, который мешает попасть туда лекарствам через кровь», — рассказала Букреева.

В качестве основного действующего вещества спрея стал лоперамид, который является неотъемлемой частью лекарств против диареи. Буркеева отметила, что в России сейчас аналогов подобного средства нет.

Как информирует газета «Известия» со ссылкой на Буркееву, клинические тесты могут занять около пяти лет. Первый этап испытаний уже пройден.