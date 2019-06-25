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В России создали анальгетик на основе средства против диареи 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 7 часов назад
Фото: pxhere.com
В России появился анальгетик в виде назального спрея, который быстро действует на причину боли. Об этом рассказала начальник лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяна Букреева.
«Назальная доставка позволяет препарату попадать непосредственно в мозг через обонятельную систему, минуя гематоэнцефалический барьер, который мешает попасть туда лекарствам через кровь», — рассказала Букреева.
В качестве основного действующего вещества спрея стал лоперамид, который является неотъемлемой частью лекарств против диареи. Буркеева отметила, что в России сейчас аналогов подобного средства нет.
Как информирует газета «Известия» со ссылкой на Буркееву, клинические тесты могут занять около пяти лет. Первый этап испытаний уже пройден.
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Болезни и лекарства , Новости , Курчатовский институт , газета "Известия"
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