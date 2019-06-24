Дешевые аналоги дорогих лекарств 

Мы подготовили список некоторых распространенных зарубежных лекарств вместе с «близнецами» — препаратами российского производства с идентичным составом.
Каждый раз, когда врач выписывает вам рецепт, не стесняйтесь просить дополнить список недорогими аналогами. Точно так же и в аптеке: провизоры не будут рады вашему желанию сэкономить, но ответить обязаны.
Например, когда человек с насморком просит капли в нос, ему сразу предложат что-то вроде ксимелина за 200 рублей. Хотя есть отечественнные галазолин и риностоп точно такого же состава (ксилометазолин), но по 30 рублей. Вместо разрекламированного зовиракса, который стоит более 200 рублей, можно взять ацикловир (от 13 рублей), а купив гептор вместо гептрала можно сэкономить до 1000-1300 рублей.
Конечно, бывает и так, что аналог именно вам ну никак не подходит. И в любом случае замену необходимо обсудить с врачом. Но если окажется, что два препарата с одним и тем же действующим веществом действуют на ваш организм абсолютно одинаково, то зачем платить больше?
Подсказка: на сайтах больших сетевых аптек есть функция «Показать аналоги». Активно пользуйтесь ею, и вы сократите свой бюджет на лекарства как минимум вдвое.
Мы подготовили для вас небольшой список популярных препаратов и их более демократичных аналогов, с примерными ценами для сравнения.
Бепантен, крем, 479 / Декспантенол, мазь, 167 (повреждения кожи)
Быструмгель, гель, 412 / Кетопрофен, гель, 74 (болезни суставов, позвоночника, травмы)
Вольтарен, таблетки, 293 / Диклофенак, таблетки, 39 (невралгия, болезни суставов)
Омез, капсулы, 207 / Гастрозол, капсулы, 143 (язвенная болезнь)
Гептрал, таблетки, 1800 / Гептор, таблетки, 1027 (заболевания печени)
Детралекс, таблетки, 1533 / Венарус, таблетки, 1266 (варикоз)
Дифлюкан, капсулы, 899 / Флуконазол, капсулы, 320 (грибковые заболевания)
Отривин, спрей, 166 / Ксилен, капли, 29 (насморк)
Ксимелин, капли, 181 / Галазолин, капли, 36 (насморк)
Зантак, таблетки, 305 / Ранитидин, таблетки, 21 (язвенная болезнь, изжога)
Зиртек, таблетки, 238 / Цетиризин, таблетки, 73 (аллергические заболевания)
Зовиракс, крем, 207 / Ациколовир, мазь, 13 (герпес кожи и слизистых оболочек)
Иммунал, раствор, 366 / Эхинацеи настойка, 182 (снижение иммунитета)
Имодиум, капсулы, 279 / Лопедиум, капсулы, 30 (диарея)
Кавинтон, таблетки, 263 / Винпоцетин, таблетки, 63 (нарушения кровоснабжения мозга)
Кларитин, таблетки, 266 / Лорагексал, таблетки, 55 (аллергические заболевания)
Ксеникал, капсулы, 1132 / Орсотен, капсулы, 988 (ожирение)
Лазолван, сироп, 266 / Амброгексал, сироп, 118 или Халиксол, сироп, 125 (кашель)
Лиотон-1000, гель, 644 / Гепарин-акригель-1000, гель, 381 (тромбофлебит)
Креон, капсулы, 547 или Фестал, таблетки, 244 / Панкреатин, таблетки, 50 (заболевания поджелудочной железы)
Но-шпа, таблетки, 225 / Дротаверин, таблетки 50 или Спазмол, таблетки, 50 (спазм гладких мышц внутренних органов)
Нормодипин, таблетки, 225 / Амлодипин-тева, таблетки, 201 (артериальная гипертензия, стенокардия, ишемия)
Нурофен форте, таблетки, 114 / Ибупрофен, таблетки, 43 (боли различного происхождения)
Тридерм, мазь, 810 / Акридерм ГК, мазь, 719 (кожные заболевания)
Сумамед, таблетки, 114 / Алитромицин, таблетки, 43 или Зи-фактор, таблетки, 43 (антибиотики)