Дешевые аналоги дорогих лекарств

Мы подготовили список некоторых распространенных зарубежных лекарств вместе с «близнецами» — препаратами российского производства с идентичным составом.

Каждый раз, когда врач выписывает вам рецепт, не стесняйтесь просить дополнить список недорогими аналогами. Точно так же и в аптеке: провизоры не будут рады вашему желанию сэкономить, но ответить обязаны.

Например, когда человек с насморком просит капли в нос, ему сразу предложат что-то вроде ксимелина за 200 рублей. Хотя есть отечественнные галазолин и риностоп точно такого же состава (ксилометазолин), но по 30 рублей. Вместо разрекламированного зовиракса, который стоит более 200 рублей, можно взять ацикловир (от 13 рублей), а купив гептор вместо гептрала можно сэкономить до 1000-1300 рублей.

Конечно, бывает и так, что аналог именно вам ну никак не подходит. И в любом случае замену необходимо обсудить с врачом. Но если окажется, что два препарата с одним и тем же действующим веществом действуют на ваш организм абсолютно одинаково, то зачем платить больше?

Подсказка: на сайтах больших сетевых аптек есть функция «Показать аналоги». Активно пользуйтесь ею, и вы сократите свой бюджет на лекарства как минимум вдвое.

Мы подготовили для вас небольшой список популярных препаратов и их более демократичных аналогов, с примерными ценами для сравнения.

Бепантен, крем, 479 / Декспантенол, мазь, 167 (повреждения кожи)

Быструмгель, гель, 412 / Кетопрофен, гель, 74 (болезни суставов, позвоночника, травмы)

Вольтарен, таблетки, 293 / Диклофенак, таблетки, 39 (невралгия, болезни суставов)

Омез, капсулы, 207 / Гастрозол, капсулы, 143 (язвенная болезнь)

Гептрал, таблетки, 1800 / Гептор, таблетки, 1027 (заболевания печени)

Детралекс, таблетки, 1533 / Венарус, таблетки, 1266 (варикоз)

Дифлюкан, капсулы, 899 / Флуконазол, капсулы, 320 (грибковые заболевания)

Отривин, спрей, 166 / Ксилен, капли, 29 (насморк)

Ксимелин, капли, 181 / Галазолин, капли, 36 (насморк)

Зантак, таблетки, 305 / Ранитидин, таблетки, 21 (язвенная болезнь, изжога)

Зиртек, таблетки, 238 / Цетиризин, таблетки, 73 (аллергические заболевания)

Зовиракс, крем, 207 / Ациколовир, мазь, 13 (герпес кожи и слизистых оболочек)

Иммунал, раствор, 366 / Эхинацеи настойка, 182 (снижение иммунитета)

Имодиум, капсулы, 279 / Лопедиум, капсулы, 30 (диарея)

Кавинтон, таблетки, 263 / Винпоцетин, таблетки, 63 (нарушения кровоснабжения мозга)

Кларитин, таблетки, 266 / Лорагексал, таблетки, 55 (аллергические заболевания)

Ксеникал, капсулы, 1132 / Орсотен, капсулы, 988 (ожирение)

Лазолван, сироп, 266 / Амброгексал, сироп, 118 или Халиксол, сироп, 125 (кашель)

Лиотон-1000, гель, 644 / Гепарин-акригель-1000, гель, 381 (тромбофлебит)

Креон, капсулы, 547 или Фестал, таблетки, 244 / Панкреатин, таблетки, 50 (заболевания поджелудочной железы)

Но-шпа, таблетки, 225 / Дротаверин, таблетки 50 или Спазмол, таблетки, 50 (спазм гладких мышц внутренних органов)

Нормодипин, таблетки, 225 / Амлодипин-тева, таблетки, 201 (артериальная гипертензия, стенокардия, ишемия)

Нурофен форте, таблетки, 114 / Ибупрофен, таблетки, 43 (боли различного происхождения)

Тридерм, мазь, 810 / Акридерм ГК, мазь, 719 (кожные заболевания)

Сумамед, таблетки, 114 / Алитромицин, таблетки, 43 или Зи-фактор, таблетки, 43 (антибиотики)