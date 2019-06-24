4 причины возникновения диареи

В летние месяцы мы часто балуем себя фруктами и овощами, а отпуск воспринимаем как возможность ни в чем себе не отказывать: это касается в том числе еды и напитков. Но положительные впечатления от теплых дней может испортить расстройство желудка. «Собеседник» выделил основные причины возникновения диареи.

Терапевтические

Расстройство желудка может появиться в случае употребления водопроводной воды. Поэтому от жары лучше спасаться при помощи бутилированной воды или отфильтрованной.

Пищу также следует покупать в специально отведенных для этого местах, но не у бабушек в переходах или сомнительного вида точках общепита, где есть вероятность нарушения норм хранения и изготовления продуктов. Плюс ко всему, диарея может появиться из-за частого употребления пищи, богатой клетчаткой.

Неврологические

Летом многие студенты, школьники сдают экзамены, нервничают, а значит находятся в зоне риска. У людей со слабой нервной системой может довольно часто наблюдаться разжижение стула. Специалисты советуют в таких случаях принимать успокоительные, больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и спать как минимум 8 часов в сутки.

Аллергические

Иногда аллергия может стать причиной расстройства желудка. Среди сопутствующих симптомов: насморк, жжение в глазах, кожная сыпь. Врачи советуют принимать лекарства нового поколения, которые не вызывают сонливость.

Гастроэнтерологические

Диарея может быль следствием заболеваний органов пищеварительной системы. Негативное воздействие на них оказывают курение, алкоголь, несоблюдение диеты. В таком случае желательно сделать УЗИ и сдать биохимический анализ крови.