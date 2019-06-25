В России создали свою вакцину от полиомиелита

В России разработали собственную вакцину от полиомиелита. В настоящее время специалисты проводят клинические испытания. Соответствующее заявление глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА «Новости».

До этого вакцину закупали за рубежом. Однако Попова уверена, что вскоре на российском рынке появится своя прививка. Она также отметила, что в настоящее время преимущественное наполнение национального календаря обеспечивается за счет российских вакцин.

Российские ученые сегодня стремятся создавать вакцины, защищающие сразу от нескольких инфекций. И у страны, по словам главы Роспотребнадзора, есть большой опыт в этой области: разработаны вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка. В России ее используют давно, результаты хорошие.

В настоящее время также используется российская вакцина против кори. Она тоже дает хороший иммунитет. В России, по словам Поповой, самая низкая заболеваемость корью.

Стоит отметить, что большинство россиян считает вакцины эффективными — такой ответ дали более 60% респондентов. При этом безопасными их считают уже меньше жителей России — 44%, а небезопасными — 24%.