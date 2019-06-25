Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России создали свою вакцину от полиомиелита 

Мир24 + ещё 3 9 часов назад
Фото: Мир24
В России разработали собственную вакцину от полиомиелита. В настоящее время специалисты проводят клинические испытания. Соответствующее заявление глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА «Новости».
До этого вакцину закупали за рубежом. Однако Попова уверена, что вскоре на российском рынке появится своя прививка. Она также отметила, что в настоящее время преимущественное наполнение национального календаря обеспечивается за счет российских вакцин.
Российские ученые сегодня стремятся создавать вакцины, защищающие сразу от нескольких инфекций. И у страны, по словам главы Роспотребнадзора, есть большой опыт в этой области: разработаны вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка. В России ее используют давно, результаты хорошие.
В настоящее время также используется российская вакцина против кори. Она тоже дает хороший иммунитет. В России, по словам Поповой, самая низкая заболеваемость корью.
Стоит отметить, что большинство россиян считает вакцины эффективными — такой ответ дали более 60% респондентов. При этом безопасными их считают уже меньше жителей России — 44%, а небезопасными — 24%.
Мир24: последние новости
Российские медики разработали новый быстродействующий анальгетик В США разрешили продажу «женской виагры» Валуев опроверг сообщения о раке головного мозга
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие проблемы с зубами поджидают курильщиков
Российские ученые создали вакцину от полиомиелита
Ученые назвали главную причину отказа сердца3
Как быстро распознать заболевания печени
Детские болезни, которые может подхватить взрослый
Видео
02:36
Как быстро распознать заболевания печени
Болезни и лекарства
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
01:23
Назван фрукт, прекращающий старение после 50 лет
Наука
00:37
Россиянам дали простые правила по выбору алкоголя
ЗОЖ
07:49
Как распознать предынфарктное состояние
ЗОЖ
01:52
Мужчины по всему миру теряют способность к зачатию
ЗОЖ
02:50
Растения, которые изгоняют паразитов из организма
Народная медицина
02:45
Что произойдет, если часто есть семечки
ЗОЖ
10:38
Назван самый смертоносный вид рака
Наука Болезни и лекарства
04:47
Почему томатный сок — «спасение» для сердечников
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение