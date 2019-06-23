Чем опасна акромегалия — болезнь Валуева

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев заявил, что проходит лечение из-за опухоли мозга. Бывший чемпион мира по боксу отметил, что из-за нее был вынужден завершить карьеру. Он перенес уже две операции и продолжает лечение по сей день.

«Мне лазили в голову. Заболевание условно смертельное, его надо было как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы сулит только ухудшение. Не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол», — сказал Валуев в интервью телеканалу «ТВ-центр».

По словам экс-боксера, ему дважды пришлось перенести операцию.

«Сейчас мне приходится каждый месяц проходить терапию», — отметил боксер.

Валуев страдает от акромегалии — это заболевание, вызванное хронической избыточной секрецией гормона роста соматотропина ( СТГ ) у лиц, чей физиологический рост уже закончился. При акромегалии наблюдается патологический непропорциональный рост костей, хрящей, мягких тканей, внутренних органов, а также нарушение функционального состояния сердечно-сосудистой, легочной системы, периферических эндокринных желез, обмена веществ.

Главные признаки акромегалии — огрубление черт лица (увеличение надбровных дуг, скуловых костей, разрастание мягких тканей) и непропорциональное увеличение размеров кистей и стоп. Также при заболевании наблюдаются избыточная потливость, артериальная гипертония, деформирующий остеоартроз, головные боли.

Хотя акромегалия характеризуется выраженной симптоматикой, эти изменения нарастают постепенно, и для их проявления могут потребоваться годы.

Таким образом, диагноз акромегалии обычно ставят только в достаточно зрелом возрасте.

Чаще всего заболевание акромегалией отмечается между 20 и 40 годами, но наблюдается ее развитие как в возрасте старше 50 лет, так и в возрасте между 10 и 15 годами. На 1 млн населения приходится 50-70 случаев таких заболеваний.

Если болезнь возникает в детстве или в подростковом возрасте, происходит избыточный пропорциональный рост костей скелета в длину, что приводит к значительному увеличению роста человека. Такой клинический синдром получил название гигантизма.

Более половины больных отмечают появление признаков заболевания на фоне полного здоровья, около 18% больных связывают начало заболевания с предшествующей черепно-мозговой травмой, около 5% женщин — с повторными абортами и родами, у 20% больных акромегалией в анамнезе хронические синуиты и отиты с частыми обострениями.

Для акромегалии характерно постепенное прогрессирование, приводящее к инвалидности, и сокращение продолжительности жизни.

При заболевании отмечаются головные боли, утомляемость, ослабление умственных способностей, расстройство зрения, часто половое бессилие у мужчин и прекращение менструаций у женщин.

Смертность среди больных акромегалией превышает в десять раз таковую среди людей без нее. Приблизительно 50% нелеченных больных умирают в возрасте до 50 лет. Основными причинами повышенной смертности и сокращения продолжительности жизни становятся осложнения, развивающиеся при данном заболевании: сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет и его осложнения, заболевания органов дыхания, злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта и некоторые другие.

В свою очередь, своевременная диагностика и адекватное лечение данного заболевания позволяет сократить частоту смертности в 2–5 раз.

В 98% случаев акромегалия вызвана доброкачественными опухолями железистой ткани гипофиза, что вызывает избыточную секрецию гормона роста. Однако далеко не всегда эти опухоли подлежат удалению.

При диагностике акромегалии проводятся анализы на гормоны роста, а также КТ или МРТ, которые позволяют выявить изменения в костях и органах и установить локализацию опухоли.

В случае, если операция или лучевая терапия невозможны, проводится медикаментозное подавление секреции или активности гормона роста.

Многие люди с акромегалией нашли себя в спорте и кино — большое и сильное тело дает им преимущества в единоборствах, а необычная внешность бывает востребована при съемках триллеров и фильмов ужасов.