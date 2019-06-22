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Чем опасна «женская „Виагра“ 

Газета.Ru + ещё 1 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило "женскую "Виагру" — препарат "Вилесси" на основе бремеланотида, сообщает издание The Guardian.
Бремеланотид используется для восстановления пониженного либидо у женщин в предменопаузе. Он вводится инъекционно, за 45 минут до полового акта, и воздействуют на области мозга, отвечающие за половое влечение. Больше восьми раз за месяц препарат использовать не рекомендуется.
Побочные эффекты, выявленные во время клинических испытаний, включали легкую или умеренную тошноту продолжительностью не более двух часов и в основном возникали после первых нескольких инъекций. Она наблюдалась примерно у 40% испытуемых.
Специалисты относятся к препарату скептически — у пониженного либидо может быть много причин, в том числе психологических, и решать их нужно с врачами соответствующего профиля, а не с помощью препаратов.
Кроме того, у них вызывает опасения, что FDA одобрило препарат без тщательных исследований и данных о возможном вреде при длительном использовании.
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