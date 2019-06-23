Они заодно: как связан кариес и рак

Многие люди откладывают визит к стоматологу, считая, что проблемы с зубами не могут нанести серьезный вред здоровью. Однако это не так.

Больные зубы и кровоточащие десны повышают риск развития рака печени. Кариес, гингивит, периодонтит, пародонтоз… все эти заболевания увеличивают ваши шансы лицом к лицу столкнуться со страшным недугом на 30%.

По версии ученых, онкологию вызывает коварный микроб ротовой полости. И это может быть не только рак печени, но и поджелудочный железы. В зоне риска также находятся желчный пузырь, желчные протоки и другие отделы ЖКТ.

Ученые из Британии провели эксперимент. Около 500 тысяч англичан в деталях рассказали о своих проблемах с зубами. В итоге у каждого сотого был диагностирован рак.