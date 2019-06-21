Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям 

Рамблер 1 час назад
Врачи из Британии провели исследование и выяснили, что рак легких можно определить по пальцам и ногтям. Они выявили несколько признаков этого заболевания.
Самым главным свидетельством заболевания могут быть отечность пальцев рук и ног. Злокачественная опухоль начинает выделять гормоноподобные химические вещества, которые вызывают такую реакцию. Кроме того, онкологические заболевания влияют на ногти: они становятся блестящими и гибкими. Этот симптом называют гипертрофической легочной остеоартропатией, которая характеризуется деформацией костей и суставов.
Помимо определения онкологических заболеваний по пальцам и ногтям, существуют и другие признаки рака легких. Он характеризуется появлением постоянного кашля, одышки и воспалений во рту. Кроме того, свидетельством возможного рака легких может стать изменения в голосе: он становится более низким и хриплым.
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня
Назван самый смертоносный вид рака для россиян
Назван ранний признак смертельно опасной болезни1
Чем человек может заразиться от кошки
Обращение к врачам на товаре посчитали сексизмом5
Видео
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
00:37
Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь в жару
ЗОЖ
02:40
5 признаков того, что родинку лучше удалить
Болезни и лекарства
01:00
Становится ли ЗОЖ популярным в России
ЗОЖ Новости
00:25
Тайка с гигантской грудью озадачила врачей
Новости
02:48
Найден способ избежать распространенного рака
Болезни и лекарства Новости
02:47
Медики рассказали о смертельной опасности кофе
Новости
00:55
Сиропа от кашля больше не будет в аптеках
Новости Болезни и лекарства
00:25
Названы смертельно опасные продукты
Болезни и лекарства
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение