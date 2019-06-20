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Назван ранний признак смертельно опасной болезни 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Арионы выяснили, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за неблагоприятного семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции почти сразу после достижения совершеннолетия — за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 59 571 человек в возрасте от 18 до 85 лет, и влияние семейного анамнеза на риск нейродегенеративного расстройства было продемонстрировано во всех возрастных группах вплоть до 65 лет. Эффект особенно выражен среди мужчин, а также лиц с более низким уровнем образования, диабетом и носителями общих изменений в гене APOE, которые ассоциируются с болезнью Альцгеймера.
Поскольку в настоящее время не существует лекарства от болезни Альцгеймера или хотя бы эффективного метода замедления прогрессирующей потери памяти, ранние признаки заболевания могут помочь сосредоточиться на способах предотвращения деменции. К ним относится ведение здорового образа жизни и правильное лечения таких состояний, как диабет.
На данный момент от болезни Альцгеймера страдают 26 миллионов человек, и ожидается, что к 2050 году их число увеличится в четыре раза. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов больные теряют способность ухаживать за собой и умирают.
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