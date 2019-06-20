Врачи назвали признаки рака у мужчин

Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.

В первую очередь стоит обратить внимание на мочеиспускание, сопровождающиеся болью. Это может свидетельствовать о раке простаты.

Кровь в моче может быть признаком рака мочевого пузыря.

Постоянная изжога может сигнализировать о раке горла или желудка, а кашель с мокротой о раке легких.

О раке молочной железы у мужчин могут указывать жидкость, сочащаяся из сосков, покраснения кожи и шишки в подмышечных впадинах, сыпь.

Резкая потеря веса может свидетельствовать об опухоли в поджелудочной железе.