Врачи назвали признаки рака у мужчин 

Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.
В первую очередь стоит обратить внимание на мочеиспускание, сопровождающиеся болью. Это может свидетельствовать о раке простаты.
Кровь в моче может быть признаком рака мочевого пузыря.
Постоянная изжога может сигнализировать о раке горла или желудка, а кашель с мокротой о раке легких.
О раке молочной железы у мужчин могут указывать жидкость, сочащаяся из сосков, покраснения кожи и шишки в подмышечных впадинах, сыпь.
Резкая потеря веса может свидетельствовать об опухоли в поджелудочной железе.