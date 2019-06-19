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Найден способ избежать распространенного рака 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: depositphotos
Ученые Вашингтонского университета (США) выяснили, что употребление в пищу двух и более порций йогурта в неделю снижает риск появления у мужчин доброкачественных опухолей кишечника, которые могут переродиться в распространенный тип рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи проанализировали данные о развитии различных типов аденом и рационах питания у 32 606 мужчин и 55 743 женщин. Всем участникам была проведена эндоскопия нижнего отдела кишечника в период с 1986 по 2012 год. Каждые четыре года добровольцы предоставляли подробную информацию о своем образе жизни и диете, включая уровень потребления йогурта.
За исследуемый период было выявлено 5811 случаев развития аденом у мужчин, а у женщин — 8116. У тех мужчин, кто часто ел йогурт, риск развития доброкачественных опухолей понизился на 19 процентов. Кроме того, появление аденом в толстом кишечнике, которые могут переродиться в рак, уменьшилось на 26 процентов. У женщин связи между потреблением йогурта и риска развития опухолей кишечника обнаружено не было.
Это объясняется тем, что бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые обычно встречаются в живом йогурте, могут снизить уровень вызывающих рак химических веществ в кишечнике.
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Болезни и лекарства , Новости
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