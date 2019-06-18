Ученые разработали лекарство от рака крови

В онкологическом научном центре Фреда Хатчинсона врачи разработали лекарство, которое помогает вылечить лейкоз. Из крови испытуемых изъяли белые кровяные тельца, модифицировали их и вернули обратно.

29 человек приняли участие в клиническом испытании. У каждого из них был диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Терапия модифицированными Т-лимфоцитами показала просто невероятные результаты. У 27 испытуемых исчезли признаки рака, а ведь они считались неизлечимо больными.

Исследователи модифицировали иммунные клетки так, чтобы они уничтожали раковые клетки. Пациенты, принявшие участие в эксперименте, пробовали курсы терапии, которая им не помогла.

«Это просто невероятно. У пациентов было просто огромное количество раковых клеток. А после терапии я не смог найти ни одной раковой клетки»,

— поделился своими впечатлениями после эксперимента доктор Стенли Ридделл.

Однако, исследователи еще не полностью изучили возможности Т-клеток. Два пациента скончались в ходе эксперимента, их организм не выдержал реакции на резкую активацию иммунной системы. Как говорят сами ученые, это всего лишь первый шаг к большому открытию.