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Врачи назвали неожиданную причину ожирения у детей 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Учёные обнаружили неожиданную причину появления ожирения у детей. Выяснилось, что к заболеванию приводит мерцание экрана телевизора или компьютера в спальне в ночное время, пишет «Собеседник».
По словам специалистов, к нарушению обменных процессов в организме может привести мерцание экрана телевизора или монитора компьютера по ночам. Также учёные подчеркивают, что специально придуманные ночники не наносят вреда детскому здоровью.
В целом же медики обеспокоены темпами, с какими современные дети знакомятся с модными гаджетами. По их мнению, родители приучают детей к смартфонам и компьютерам слишком рано. Эксперт советует сбавить темпы и с телевизором.
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