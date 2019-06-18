Врачи назвали неожиданную причину ожирения у детей

Учёные обнаружили неожиданную причину появления ожирения у детей. Выяснилось, что к заболеванию приводит мерцание экрана телевизора или компьютера в спальне в ночное время, пишет «Собеседник».

По словам специалистов, к нарушению обменных процессов в организме может привести мерцание экрана телевизора или монитора компьютера по ночам. Также учёные подчеркивают, что специально придуманные ночники не наносят вреда детскому здоровью.

В целом же медики обеспокоены темпами, с какими современные дети знакомятся с модными гаджетами. По их мнению, родители приучают детей к смартфонам и компьютерам слишком рано. Эксперт советует сбавить темпы и с телевизором.