Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры

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Врачи рассказали, чем могут быть опасны кондиционеры 

Рамблер 8 часов назад
Резкие перепады температур при попадании с улицы в прохладное помещение, где работает кондиционер, грозит спазмом сосудов и обострением хронических респираторных заболеваний. Об этом заявила изданию "Вечерняя Москва" врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Надежда Попова.
В кондиционируемых помещениях воздух становится сухим, из-за чего снижается защитная способность слизистых организма, вызывая дискомфорт. Человек становится более уязвим к инфекциям.
Врач-терапевт Варвара Веретюк заявила изданию Info Sibnet, что кондиционеры в помещении также повышают риск заражения легионеллезом. Болезнь развивается, когда человек вдыхает зараженные микробы водных частиц, одним из источников которых является как раз кондиционер.
Болезни и лекарства , Видео , Надежда Попова , Вечерняя Москва
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