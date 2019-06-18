Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры

Врачи рассказали, чем могут быть опасны кондиционеры

Резкие перепады температур при попадании с улицы в прохладное помещение, где работает кондиционер, грозит спазмом сосудов и обострением хронических респираторных заболеваний. Об этом заявила изданию "Вечерняя Москва" врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Надежда Попова

В кондиционируемых помещениях воздух становится сухим, из-за чего снижается защитная способность слизистых организма, вызывая дискомфорт. Человек становится более уязвим к инфекциям.

Врач-терапевт Варвара Веретюк заявила изданию Info Sibnet, что кондиционеры в помещении также повышают риск заражения легионеллезом. Болезнь развивается, когда человек вдыхает зараженные микробы водных частиц, одним из источников которых является как раз кондиционер.