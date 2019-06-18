Названы смертельно опасные продукты

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Ученые рассказали, какие продукты вызывают смертельные болезни 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Исследователи выяснили, что применение в пищу продуктов гликирования вызывают рак, диабет, аллергии, болезнь Альцгеймера, — и это далеко не конец списка. Так называемые AGEs есть почти в каждом продукте. Опасным является критический уровень содержания этих веществ в еде, которая была приготовлена на высокой температуре. Например, — картошка фри или мясо, обжаренное на сковороде.
Профессор медицины из австралийского Университета Гриффита сообщает, что продукты гликирования отвергают защиту иммунной системы. Как результат — оставаясь полностью уязвимыми, клетки организма повреждаются. Это вызывает целый перечень серьезных заболеваний.
Для того, чтобы избежать аллергии у детей и обезопасить себя от онкообразований, нужно вычеркнуть из рациона ряд популярных блюд. Самыми опасными считаются жирные сыры, жареные орехи, майонез, яичницы и омлеты.
А заменить привычный способ термической обработки продуктов можно на более полезный. Например, вместо того чтобы жарить мясо, — приготовить его на пару или сварить. Об этом сообщают «Известия».
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Болезни и лекарства , Видео
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