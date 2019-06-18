Как распознать приближающийся инфаркт

Летом возрастает число так называемых "дачных инфарктов": жара, работа на грядках, от врачей далеко, люди напрягаются и не сразу понимают, что с ними происходит, а потом бывает поздно. Поэтому важно знать симптомы, предвещающие инфаркт — иногда они появляются за пару дней до приступа. Иногда, правда, острое состояние развивается без предупреждения.

Особенно внимательным надо быть к себе, если вы мужчина за 40 или женщина за 50, если вы курите или имеете лишний вес, если холестерин в вашей крови повышен, а работа связана с сидением на стуле на протяжении 8 часов каждый день.

Инфаркт часто проявляет себя сильной болью за грудиной или под лопаткой. Сильная боль за грудиной или в лопатке — это классика. Но достаточно часто симптомы другие, и люди путают их с менее опасными заболеваниями.

1. Боль в левой руке, в шее или ноге приступами по 10-15 минут. Больные часто думают, что, что просто простудили или потянули мышцу, но боль приступами часто оказывается предвестником инфаркта. Если обратиться к врачу в течение ближайших часов, приступа можно избежать.

2. Зубная боль, боль в левой стороне челюсти. В этом случае прежде чем идти к стоматологу, надо сходить на ЭКГ и исключить инфаркт.

3. Одышка, нехватка воздуха. Не надо путать с астматическим или аллергическим приступом — такие симптомы — это классическое развитие инфаркта по "астматическому типу".

4. Холодный пот, слабость. Кожа становится бледного цвета. Может по непонятной на первый взгляд причине повыситься температура до 38,5С.

5. Боль в животе, тошнота с возможной рвотой и изжогой. Такие симптомы — или даже один из них — требуют обращения к врачу немедленно. До приезда "скорой" надо уложить больного и положить ему под язык таблетку нитроглицерина. Важно: в дачной аптечке нитроглицерин должен быть всегда.