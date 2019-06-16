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Семья в Подмосковье заболела энцефалитом, выпив сырое молоко 

News.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что случаи заболевания клещевым энцефалитом зафиксированы в одном из районов Московской области. Заражение связано с употреблением сырого молока. По информации службы, пострадавшие являются членами одной семьи.
Родственники лечатся в стационаре. Потерпевшие постепенно выписываются из больницы. Ведомство проводит противоэпидемиологические мероприятия, говорится на официальном сайте учреждения.
Работники организации напомнили населению о сезонном пике активной клещей — май-июнь. Наибольшему риску подвержены граждане, профессиональная деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Кроме того, заболеть можно при употреблении сырого молока коз, овец, буйволов, коров, подверженных массовым нападениям клещей.
Ранее Депздрав Москвы рассказал об излюбленных местах укусов клещей. Чаще всего они присасываются к человеку за ушами, в районе шеи, локтевых сгибов, подмышев и в паховой области.
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Болезни и лекарства , Роспотребнадзор
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