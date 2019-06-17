Назван самый простой способ снизить давление

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Эксперты назвали самый простой способ снизить давление 

Вечерняя Москва + ещё 3 8 часов назад
Ученые из Аризонского университета сделали вывод, что здоровый сон на протяжении 7-9 часов является самым простым и весьма действенным способом снизить артериальное давление.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 300 добровольцев, средний возраст которых составлял 45 лет. На ночь всем участникам надевались специальные браслеты, отслеживающие эффективность различных фаз сна. Кроме того, каждый получил устройство, измеряющее давление каждые 45 минут.
Оказалось, что у людей, которые спали мало или плохо, к утру поднималось систолическое давление. Проведя анализ полученной информации, эксперты сделали вывод, что для хорошего самочувствия ложиться отдыхать необходимо до 23:00, и спать не менее 7-9 часов.
Также исследователи рекомендуют спать в полной темноте, зашторивать окна и убирать подальше различные гаджеты, говорится на сайте университета.
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Болезни и лекарства , Видео
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