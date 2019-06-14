Какие болезни могут вызвать серьезные синяки

Безобидные синяки могут привести к серьезным заболеваниям. Проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за ударов в определенные части тела.

Наибольшей опасности подвержена голова, так как существует риск повреждения мозга. В частности, последствия синяков могут проявиться в сотрясении, хронической мигрени, эпилептических припадков и расстройства личности.

«Необъяснимые» синяки на теле могут свидетельствовать о сокращении количества тромбоцитов. Это может говорить о развитии раковой опухоли, пишет портал VistaNews.

Помимо этого, следует серьезно относиться к ушибам в районе половых органов. Гематомы на этих участках наиболее подвержены перерастанию в злокачественные опухоли.

Также при сильных ударах могут повредиться крупные сосуды. Это вызывает большие кровоподтеки, которые закупоривают артерию тромбами. Серьезную опасность влекут удары, приходящиеся на внутренние органы человека: печень, почки, сердце или селезенку.