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Какие болезни могут вызвать серьезные синяки 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Безобидные синяки могут привести к серьезным заболеваниям. Проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за ударов в определенные части тела.
Наибольшей опасности подвержена голова, так как существует риск повреждения мозга. В частности, последствия синяков могут проявиться в сотрясении, хронической мигрени, эпилептических припадков и расстройства личности.
«Необъяснимые» синяки на теле могут свидетельствовать о сокращении количества тромбоцитов. Это может говорить о развитии раковой опухоли, пишет портал VistaNews.
Помимо этого, следует серьезно относиться к ушибам в районе половых органов. Гематомы на этих участках наиболее подвержены перерастанию в злокачественные опухоли.
Также при сильных ударах могут повредиться крупные сосуды. Это вызывает большие кровоподтеки, которые закупоривают артерию тромбами. Серьезную опасность влекут удары, приходящиеся на внутренние органы человека: печень, почки, сердце или селезенку.
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