Врачи выяснили, как фастфуд влияет на мозг

Медики из австралийского национального университета открыли новое негативное влияние фастфуда на человеческий организм. Они выяснили, что сильнее всего вредная еда влияет на мозг.

Ученые проанализировали истории болезни 200 человек. Они проверяли взаимосвязь между здоровьем головного мозга, старением и внешними факторами.

Эксперты выяснили, что употребление нездоровой пищи и маленькая физическая активность в течение нескольких лет приводят к развитию диабета второго типа, а также вызывают деменцию и атрофию мозга.

Ухудшение работы мозга может начаться очень рано и иметь необратимые последствия, если человек достиг среднего возраста. Поэтому врачи считают, что излечить деменцию у 60-летних людей невозможно. Именно поэтому они призывают начать правильно питаться раньше.