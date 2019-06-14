На что похожа жизнь без желчного пузыря

После холецистэктомии — удаления желчного пузыря — организму приходится перестраиваться. Однако жизнь без желчного пузыря вполне возможна, недаром это одна из самых распространенных операций. Тем не менее, стоит заранее быть готовым к тому, что пройдет некоторый период, прежде чем тело после такого стресса придет в норму.

Один из первых симптомов перестройки — жидкий стул. Он вызывается увеличенным поступлением желчи в двенадцатиперстную кишку — ведь желчный пузырь работает в теле как резервуар для вырабатываемой печенью желчи, и после того, как его удалили, желчи негде скапливаться. Возникает т.н. холагенная диарея. С целью уменьшения оттока желчи организм производит сокращение сфинктера Одди, что может вызвать застой в желчных путях. В этот момент больной может испытывать боль в правом подреберье и даже симптомы панкреатита — приступы печёночной колики, непереносимость жирной пищи, вздутие живота, тошноту и отрыжку. В этот момент следует обратиться к врачу, чтобы тот назначил препараты для снижения гипертонуса сфинктера Одди (спазмолитики).

Лучше всего адаптироваться к отсутствию желчного пузыря помогает диета. Номеров у лечебных диет сейчас нет, но по факту лучшая для пост-операционных больных — это старый добрый советский "стол номер 5а". Основной ее принцип: теплое, мягкое, дробное, отварное и паровое. Максимально щадящее внутренние органы химически, термически и механически.