Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач рассказал, чем чреваты перепады температуры для человека 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
На смену 30-градусной жаре в московский регион придет ощутимая прохлада. Одни прогнозы говорят о незначительном снижении температуры, другие — о +1 градусе на термометрах. В любом случае, организм будет страдать.
Врач общей практики Анна Соболева в беседе с «360» рассказала, что при понижении температуры воздуха атмосферное давление, наоборот, повышается.
«В такие моменты больше всего страдают люди, у которых есть болезни сердца, пищеварительной и мочевой систем», — подчеркнула специалист.
Кроме того, добавила Соболева, из-за резких перепадов температуры в человеческом организме вырабатывается гистамин — вещество, провоцирующее аллергические реакции. В зоне риска, таким образом, оказываются страдающие бронхиальной астмой и аллергическим ринитом.
Чтобы свести к минимуму негативные последствия температурных перепадов, следует придерживаться довольно простых правил.
«Необходимо минимизировать продукты, в которых содержатся потенциальные аллергены — например, кофе и шоколад, пить больше воды и не употреблять, по возможности, плотную пищу. Также лучше оставаться дома», — заключила Анна Соболева.
О резком похолодании ранее сообщили СМИ со ссылкой на центр погоды «Фобос». Якобы в ночь на пятницу в московском регионе воздух остынет до +1 градуса, а днем снова будет жара. Позже информацию опроверг ведущий научный сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец. На градусниках, по его словам, ожидается +8…+10 градусов.
360tv.ru: последние новости
Постоянная жажда оказалась симптомом ряда болезней Истощение, инсульт и зависимость: врачи рассказали, чем грозит увлечение кофе Появился первый антибиотик против рака
Комментарии
Болезни и лекарства , Анна Соболева , Евгений Тишковец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
53 ребенка съели личи и погибли
Названа неожиданная причина набора лишнего веса1
Как употребление чая разрушает женский организм
Названы продукты, негативно влияющие на кожу
Названы неожиданные причины развития диабета
Видео
02:47
Медики рассказали о смертельной опасности кофе
Новости
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:06
Китаец выбрал странную закуску под спиртное
Новости
01:20
Как «совам» без проблем вставать пораньше
ЗОЖ
10:09
Загар назван хорошей профилактикой рака
Новости
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:09
Что нужно знать о лечебных точках на ладонях
Народная медицина
01:40
Названа опасность использования антисептиков
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение