На смену 30-градусной жаре в московский регион придет ощутимая прохлада. Одни прогнозы говорят о незначительном снижении температуры, другие — о +1 градусе на термометрах. В любом случае, организм будет страдать.
Врач общей практики Анна Соболева в беседе с «360» рассказала, что при понижении температуры воздуха атмосферное давление, наоборот, повышается.
«В такие моменты больше всего страдают люди, у которых есть болезни сердца, пищеварительной и мочевой систем», — подчеркнула специалист.
Кроме того, добавила Соболева, из-за резких перепадов температуры в человеческом организме вырабатывается гистамин — вещество, провоцирующее аллергические реакции. В зоне риска, таким образом, оказываются страдающие бронхиальной астмой и аллергическим ринитом.
Чтобы свести к минимуму негативные последствия температурных перепадов, следует придерживаться довольно простых правил.
«Необходимо минимизировать продукты, в которых содержатся потенциальные аллергены — например, кофе и шоколад, пить больше воды и не употреблять, по возможности, плотную пищу. Также лучше оставаться дома», — заключила Анна Соболева.
О резком похолодании ранее сообщили СМИ со ссылкой на центр погоды «Фобос». Якобы в ночь на пятницу в московском регионе воздух остынет до +1 градуса, а днем снова будет жара. Позже информацию опроверг ведущий научный сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец. На градусниках, по его словам, ожидается +8…+10 градусов.