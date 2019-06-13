Врач рассказал, чем чреваты перепады температуры для человека

На смену 30-градусной жаре в московский регион придет ощутимая прохлада. Одни прогнозы говорят о незначительном снижении температуры, другие — о +1 градусе на термометрах. В любом случае, организм будет страдать.

Врач общей практики Анна Соболева в беседе с «360» рассказала, что при понижении температуры воздуха атмосферное давление, наоборот, повышается.

«В такие моменты больше всего страдают люди, у которых есть болезни сердца, пищеварительной и мочевой систем», — подчеркнула специалист.

Кроме того, добавила Соболева, из-за резких перепадов температуры в человеческом организме вырабатывается гистамин — вещество, провоцирующее аллергические реакции. В зоне риска, таким образом, оказываются страдающие бронхиальной астмой и аллергическим ринитом.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия температурных перепадов, следует придерживаться довольно простых правил.

«Необходимо минимизировать продукты, в которых содержатся потенциальные аллергены — например, кофе и шоколад, пить больше воды и не употреблять, по возможности, плотную пищу. Также лучше оставаться дома», — заключила Анна Соболева.