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Названы неожиданные причины развития сахарного диабета 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
Американские исследователи назвали новые причины развития сахарного диабета.
Ученые из Американского общества питания пришли к выводу, что спровоцировать развитие диабета могут несбалансированное питание, дефицит овощей в рационе, а также переизбыток витамина В12, сообщает Medicalxpress.
Так, по словам экспертов, к заболеванию приводит дефицит мяса, растительной пищи и молочных продуктов в ежедневном рационе.
Исключить из меню специалисты советуют большое количество баранины, лосося, говядины, печень, мясо кролика из-за высокого содержания в этих продуктах витамина В12, повышающего риск развития диабета. В противовес медики рекомендуют включить в свой рацион продукты, богатые витаминами B2 и B6 (апельсины, орехи, каши).
Также американские исследователи отмечают, что сбалансированное питание, в котором присутствует много овощей, мясо и молочные продукты, снижает вероятность развития диабета почти на 60%. Кроме того, эксперты рекомендуют во время трапезы сначала есть овощи, а лишь потом переходить к мясу и гарнирам.
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