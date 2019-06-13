Названы неожиданные причины развития сахарного диабета

Американские исследователи назвали новые причины развития сахарного диабета.

Ученые из Американского общества питания пришли к выводу, что спровоцировать развитие диабета могут несбалансированное питание, дефицит овощей в рационе, а также переизбыток витамина В12, сообщает Medicalxpress.

Так, по словам экспертов, к заболеванию приводит дефицит мяса, растительной пищи и молочных продуктов в ежедневном рационе.

Исключить из меню специалисты советуют большое количество баранины, лосося, говядины, печень, мясо кролика из-за высокого содержания в этих продуктах витамина В12, повышающего риск развития диабета. В противовес медики рекомендуют включить в свой рацион продукты, богатые витаминами B2 и B6 (апельсины, орехи, каши).

Также американские исследователи отмечают, что сбалансированное питание, в котором присутствует много овощей, мясо и молочные продукты, снижает вероятность развития диабета почти на 60%. Кроме того, эксперты рекомендуют во время трапезы сначала есть овощи, а лишь потом переходить к мясу и гарнирам.