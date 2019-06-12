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Медики рассказали, о каком заболевании говорит сильный храп во сне 

Суть событий 3 часа назад
Фото: Суть событий
Сердечный приступ поражает человека, когда сердечная артерия оказывается заблокированной, из-за чего останавливается приток крови. В результате сердце страдает от недостатка кислорода, и часть мышцы начинает умирать.
Храп — это не просто раздражающий звук, от которого страдает спящий рядом партнер, он также может быть признаком высокого риска инфаркта. Из-за этого состояния человек часто задерживает дыхание во сне, что может напрямую угрожать здоровью сердца.
По словам специалистов, в человеческом мозге есть химические вещества, работа которых состоит в том, чтобы запускать механизм дыхания. Однако, когда человек храпит, эти «выключатели» работают неправильно. В результате уровень кислорода в организме резко падает, что приводит к росту кортизона, адреналина и других гормонов.
Эти гормоны способствуют повышению артериального давления и нарушениям работы сердца, что может вызвать сердечный приступ.
«Апноэ во сне является фактором риска возникновения артериальной гипертензии, а высокое кровяное давление имеет тенденцию приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям и вызывать инфаркты», — рассказал доктор Лоуренс Эпштейн.
«Хотя исследования по лечению апноэ и связи этого явления с сердечно-сосудистыми заболеваниями относительно новы, разумно думать, что, если вы победите храп, вы устраните риск сердечных проблем», — добавил он.
Врач отметил, что люди с апноэ перестают дышать во сне на 10–20 секунд, и это может происходить от нескольких до сотен раз за ночь.
Он также подчеркнул, что симптомы сердечного приступа отличаются у мужчин и женщин, поэтому крайне важно вовремя их распознать и обратиться за медицинской помощью. Основными признаками приступа являются боль, которая распространяется на руку, тошнота, головокружение, боль в горле и челюсти и чувство сильной изжоги.
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