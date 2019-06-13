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Как обманывает реклама зубных имплантов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Сегодня в России реклама предлагает разные методы зубной имплантации: двухэтапную, одноэтапную и одномоментную. Причем последняя порой рекламируется весьма агрессивно: зубы! Все сразу и новые, вставим за один раз под общим наркозом! На практике, впрочем, подобные импланты крайне редко приживаются, и потом людям приходится тратить десятки тысяч рублей на исправление зубного ряда или смириться с напрасно потраченными деньгами и ходить беззубыми.
Для понимания ситуации: имплантатом является искусственный титановый корень зуба, который вживляется в кость благодаря свойству титана сращиваться с костной тканью. Титан не дешев, еще и поэтому стоимомсть имплантатов так велика. Некоторый процент имплантатов не приживается — именно поэтому нет смысла сразу оплачивать и накручивать сверху коронки. Надо подождать 3-6 месяцев, чтобы убедиться, что искусственный корень не вывалится обратно.
Самой надежной является двухэтапная имплантация. В этом случае на первом этапе устанавливают имплантат на месте отсутствующего зуба и ушивают ткани над ним, после чего выжидают около полугода до окончания приживления. Если же зуб выпал давно и кость на его месте истончилась и пропала, то потребуется еще около полугода на приживление искусственной костной ткани и регенерации. Поэтому реклама одномоментной имплантации всех зубов с обещанием, что вы уйдете из стоматологического кабинета с голливудской улыбкой — не более, чем рекламный трюк.
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