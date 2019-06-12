Береги уши смолоду: как обеспечить себе идеальный слух

Благодаря слуху мы получаем не менее 10 процентов всей информации об окружающем нас мире. Около одной пятой всех людей воспринимают информацию на слух гораздо лучше, чем визуально.

Факторы риска

В современном мире очень много факторов, влияющих на качество слуха. Это возрастные изменения, серные пробки в ушах, перенесённые инфекционные заболевания, воспалительные процессы в органах слуха, различные травмы, последствия приёма лекарственных препаратов, врождённая патология. Также сильно влияет на слух прослушивание громкой музыки в наушниках. Даже разговор по мобильному телефону с громким звуком может повлиять на состояние слуховых рецепторов.

«Мой младший сын — школьник, и он часто слушает музыку в наушниках, — делится сибирячка Виктория Прокопчук. — Причём на такой громкости, что когда я нахожусь, например, на кухне, а он в другой комнате, то я могу понять, какая песня сейчас звучит у него. Много раз его предупреждала, говорила, что не стоит так громко слушать, ведь это может негативно повлиять на слух. И на медицинском осмотре Максиму действительно диагностировали снижение слуха, правда незначительное. Узнав, что сын — любитель громкой музыки, врач подтвердил мои опасения. Теперь Максим следит за тем, чтобы громкость не превышала комфортного уровня».

Всё хорошо в меру, важно руководствоваться этим правилом и следить за своим самочувствием. Есть два понятия: адаптация и утомление слухового анализатора. И если человек слушает музыку, а потом снимает наушники и всё вокруг становится более приглушённым, то слух в таком случае, как правило, быстро восстанавливается. Это и есть слуховая адаптация. Если же он слушает музыку так, что потом пол-дня ничего не слышит, то речь идёт уже о повреждающем воздействии на слух и об утомлении слуха. Человеческий организм имеет большие восстановительные резервы, однако важно помнить, что они небезграничны.

«Потерю слуха можно предотвратить профилактическими мерами, — рекомендует лор-хирург Павел Павлов . — Это здоровое питание и употребление достаточного количества жидкости, своевременное лечение острых воспалительных и аллергических заболеваний. Необходимо избегать шумных мест, резких и сильных звуков, защищать органы слуха при звуковых воздействиях, избегать громкой музыки, особенно в наушниках. Если слух уже стал хуже, то, например, прослушивание музыки в наушниках может усугубить ситуацию».

Технологии в помощь

Если человек действительно заметил, что у него снизился слух, а врач поставил соответствующий диагноз и посоветовал приобрести слуховой аппарат, то возникает проблема подбора правильного и максимально подходящего конкретному пациенту прибора.

Есть основные признаки, которые говорят о том, что человеку необходим слуховой аппарат. Это потеря способности адекватно реагировать на звуки, которые раньше воспринимались без проблем, — возрастные изменения, приводящие к сужению слухового прохода, а также уплотнение барабанной перепонки и появление в ушах постороннего шума, который вызывает дискомфорт и неприятные ощущения.

«Важно иметь в виду, что есть и ряд противопоказаний, при которых не рекомендуется использовать слуховой аппарат, — отмечает лор Ирина Паншина. — Это снижение функции вестибулярного аппарата, воспалительные процессы внутреннего и среднего уха, нарушения моторики верхних конечностей. Кроме того, применять слуховые аппараты может быть опасно для людей с эпилепсией, судорожными неврозами и другими подобными заболеваниями, которые сопровождаются припадками и неконтролируемыми действиями».

Есть два вида слуховых аппаратов: цифровые и аналоговые. Цифровые устройства создаются с использованием современных технологий, подходят людям всех возрастов с разной степенью глухоты. Они корректируют слух, подавляют внешние шумы, фильтруют звуки.

Аналоговые аппараты созданы таким образом, что они усиливают все звуки окружающего мира, однако не могут выделять человеческий голос и подавлять ненужные шумы. Какой вид выбрать, подскажет врач или консультант специального центра, так как их настройка является важным фактором и проводить её должен специалист.

По типу выделяют внутриканальные (вставляются в ушной канал, абсолютно незаметны), очковые, заушные, внутриушные и карманные слуховые аппараты.

При покупке слухового аппарата стоит сделать акцент на эстетической и функциональной стороне прибора. Важно обратить внимание на практичность устройства — оно должно быть простым в уходе и использовании. Нужно определиться, необходимы ли дополнительные функции, сможет ли человек самостоятельно управлять приспособлением и менять его настройки. Обязательно надо узнать о наличии гарантии. Перед выбором того или иного устройства следует получить консультацию врача.