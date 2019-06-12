Благодаря слуху мы получаем не менее 10 процентов всей информации об окружающем нас мире. Около одной пятой всех людей воспринимают информацию на слух гораздо лучше, чем визуально.
Факторы риска
В современном мире очень много факторов, влияющих на качество слуха. Это возрастные изменения, серные пробки в ушах, перенесённые инфекционные заболевания, воспалительные процессы в органах слуха, различные травмы, последствия приёма лекарственных препаратов, врождённая патология. Также сильно влияет на слух прослушивание громкой музыки в наушниках. Даже разговор по мобильному телефону с громким звуком может повлиять на состояние слуховых рецепторов.
«Мой младший сын — школьник, и он часто слушает музыку в наушниках, — делится сибирячка Виктория Прокопчук. — Причём на такой громкости, что когда я нахожусь, например, на кухне, а он в другой комнате, то я могу понять, какая песня сейчас звучит у него. Много раз его предупреждала, говорила, что не стоит так громко слушать, ведь это может негативно повлиять на слух. И на медицинском осмотре Максиму действительно диагностировали снижение слуха, правда незначительное. Узнав, что сын — любитель громкой музыки, врач подтвердил мои опасения. Теперь Максим следит за тем, чтобы громкость не превышала комфортного уровня».
Всё хорошо в меру, важно руководствоваться этим правилом и следить за своим самочувствием. Есть два понятия: адаптация и утомление слухового анализатора. И если человек слушает музыку, а потом снимает наушники и всё вокруг становится более приглушённым, то слух в таком случае, как правило, быстро восстанавливается. Это и есть слуховая адаптация. Если же он слушает музыку так, что потом пол-дня ничего не слышит, то речь идёт уже о повреждающем воздействии на слух и об утомлении слуха. Человеческий организм имеет большие восстановительные резервы, однако важно помнить, что они небезграничны.
«Потерю слуха можно предотвратить профилактическими мерами, — рекомендует лор-хирург Павел Павлов. — Это здоровое питание и употребление достаточного количества жидкости, своевременное лечение острых воспалительных и аллергических заболеваний. Необходимо избегать шумных мест, резких и сильных звуков, защищать органы слуха при звуковых воздействиях, избегать громкой музыки, особенно в наушниках. Если слух уже стал хуже, то, например, прослушивание музыки в наушниках может усугубить ситуацию».
Технологии в помощь
Если человек действительно заметил, что у него снизился слух, а врач поставил соответствующий диагноз и посоветовал приобрести слуховой аппарат, то возникает проблема подбора правильного и максимально подходящего конкретному пациенту прибора.
Есть основные признаки, которые говорят о том, что человеку необходим слуховой аппарат. Это потеря способности адекватно реагировать на звуки, которые раньше воспринимались без проблем, — возрастные изменения, приводящие к сужению слухового прохода, а также уплотнение барабанной перепонки и появление в ушах постороннего шума, который вызывает дискомфорт и неприятные ощущения.
«Важно иметь в виду, что есть и ряд противопоказаний, при которых не рекомендуется использовать слуховой аппарат, — отмечает лор Ирина Паншина. — Это снижение функции вестибулярного аппарата, воспалительные процессы внутреннего и среднего уха, нарушения моторики верхних конечностей. Кроме того, применять слуховые аппараты может быть опасно для людей с эпилепсией, судорожными неврозами и другими подобными заболеваниями, которые сопровождаются припадками и неконтролируемыми действиями».
Есть два вида слуховых аппаратов: цифровые и аналоговые. Цифровые устройства создаются с использованием современных технологий, подходят людям всех возрастов с разной степенью глухоты. Они корректируют слух, подавляют внешние шумы, фильтруют звуки.
Аналоговые аппараты созданы таким образом, что они усиливают все звуки окружающего мира, однако не могут выделять человеческий голос и подавлять ненужные шумы. Какой вид выбрать, подскажет врач или консультант специального центра, так как их настройка является важным фактором и проводить её должен специалист.
По типу выделяют внутриканальные (вставляются в ушной канал, абсолютно незаметны), очковые, заушные, внутриушные и карманные слуховые аппараты.
При покупке слухового аппарата стоит сделать акцент на эстетической и функциональной стороне прибора. Важно обратить внимание на практичность устройства — оно должно быть простым в уходе и использовании. Нужно определиться, необходимы ли дополнительные функции, сможет ли человек самостоятельно управлять приспособлением и менять его настройки. Обязательно надо узнать о наличии гарантии. Перед выбором того или иного устройства следует получить консультацию врача.