Врачи развеяли миф о семечках и аппендиците

Косточки и шелуха от семечек не приводят к воспалению аппендицита. Развеян самый страшный миф бабушек и мам.

Связь между аппендицитом и скоплением косточек и семечек в кишечнике опровергли турецкие специалисты. Они исследовали порядка 2 000 случаев аппендицита за семь лет, внимательно изучив содержимое удаленных придатков слепой кишки. По словам врачей, лишь в 8 случаях в аппендиксах пациентов были обнаружены непереваренные остатки пищи и семечек, сообщает Медикфорум.

Российский врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов подчеркнул, что продукты питания непосредственно не влияют на воспаление аппендикса.