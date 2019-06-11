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Врачи развеяли миф о семечках и аппендиците 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: depositphotos
Косточки и шелуха от семечек не приводят к воспалению аппендицита. Развеян самый страшный миф бабушек и мам.
Связь между аппендицитом и скоплением косточек и семечек в кишечнике опровергли турецкие специалисты. Они исследовали порядка 2 000 случаев аппендицита за семь лет, внимательно изучив содержимое удаленных придатков слепой кишки. По словам врачей, лишь в 8 случаях в аппендиксах пациентов были обнаружены непереваренные остатки пищи и семечек, сообщает Медикфорум.
Российский врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов подчеркнул, что продукты питания непосредственно не влияют на воспаление аппендикса.
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