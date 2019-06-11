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Россияне могут потерять доступ к жизненно важным препаратам 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Министерство здравоохранения оказалось не способно тщательно проследить за тем, как и куда исчезают препараты, которые входят в список жизненно необходимых. Например, "Анаприлин" — средство от гипертензии. Ему приходится искать замену среди более дешевых аналогов. Та же история с лекарством для сердечников — "Амиодароном", передает портал KONKURENT.RU.
По заявлению представителей "Лиги защитников пациентов", лекарство просто исчезает с прилавков, так как на это влияет незарегистрированная цена на препарат или не соответствующая заявленной стоимость.
С другой стороны, лекарства с низкой стоимостью аптекам продавать невыгодно. Как считают в "Лиге защитников пациентов", если не избавиться от тенденции на "вымывание" из рынка бюджетных лекарств, через несколько лет россияне смогут лечиться исключительно импортом. А он доступнее не станет, следовательно, многие и не смогут себе его позволить.
"Минздрав не понимает, в какой момент какой препарат исчезнет из аптек. Для них это каждый раз неожиданность. Что происходит в целом, они не понимают",
— считает президент "Лиги защитников пациентов".
По его словам, чтобы этого избежать, по крайней мере лекарства из списка жизненно необходимых обязаны иметь под собой систему обеспечения.
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Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ , Газета "Конкурент"
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