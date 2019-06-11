Россияне могут потерять доступ к жизненно важным препаратам

Министерство здравоохранения оказалось не способно тщательно проследить за тем, как и куда исчезают препараты, которые входят в список жизненно необходимых. Например, "Анаприлин" — средство от гипертензии. Ему приходится искать замену среди более дешевых аналогов. Та же история с лекарством для сердечников — "Амиодароном", передает портал KONKURENT.RU.

По заявлению представителей "Лиги защитников пациентов", лекарство просто исчезает с прилавков, так как на это влияет незарегистрированная цена на препарат или не соответствующая заявленной стоимость.

С другой стороны, лекарства с низкой стоимостью аптекам продавать невыгодно. Как считают в "Лиге защитников пациентов", если не избавиться от тенденции на "вымывание" из рынка бюджетных лекарств, через несколько лет россияне смогут лечиться исключительно импортом. А он доступнее не станет, следовательно, многие и не смогут себе его позволить.

"Минздрав не понимает, в какой момент какой препарат исчезнет из аптек. Для них это каждый раз неожиданность. Что происходит в целом, они не понимают",

— считает президент "Лиги защитников пациентов".

По его словам, чтобы этого избежать, по крайней мере лекарства из списка жизненно необходимых обязаны иметь под собой систему обеспечения.