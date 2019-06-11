Почему опухают ноги

Пришли домой после работы, потянулись снять обувь и обнаружили, что ремешки туфель врезаются в отекшие за день ноги? Это может быть признаком серьезных проблем со здоровьем.

Варикоз

Чаще всего отек ног свидетельствует о начальной стадии варикозной болезни вен — заболевания, которое случается и у мужчин, и у женщин, но чаще все-таки у женщин. Часто оно возникает даже у совсем молодых женщин после беременности и родов. На начальной стадии варикоза ноги опухают к вечеру и восстанавливаются к утру. Важно "поймать" заболевание в этот момент, иначе оно перейдет во вторую стадию — с болью в ногах и судорогами. Как лечить: обратиться к врачу, который проведет обследование и назначит лекарства-венотоники перорально, а также посоветует гимнастику.

При начальной стадии варикоза полезно ходить вверх по лестницам или холмам — такие упражнения хорошо прокачивают кровь по венам.

Диабет

Еще одна частая причина отеков нижних конечностей, которую надо исключить, прежде чем пытаться лечить все остальное.

Аллергия

В этом случае могут опухнуть не только нижние конечности, но и верхние, может опухнуть лицо. Аллергии проявляются по-разному. Обычно человек сам знает, склонен ли он к аллергиям.

Алкоголизм

Нейропатические отеки ног характерны для людей, часто отравляющих свой организм алкоголем. Лечить надо в первую очередь алкоголизм.

Гидермический отек из-за болезни почек

Когда почки плохо работают, жидкость в организме застаивается и понемногу перемещается из крови в ткани.

Болезни сердца

Одно из самых опасных возможных объяснений появившегося отека.

Тяжелый день, неудобная обувь

Ноги могут опухнуть, если вы целый день просидели в одной позиции, при которой кровоток в сосудах нижних конечностей был затруднен, если обувь или одежда пережимали сосуды.

Какие анализы сдавать

В первую очередь — общий биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, анализ крови на сахар. В дальнейшем доктор может назначить дополнительные исследования — УЗИ сосудов нижних конечностей, исследование крови на гормоны и т.п.

Важно

Не стоит запускать болезнь. Вне зависимости от симптомов, после 45 лет основные анализы стоит сдавать раз в полгода.