Беременная настояла на повторном УЗИ, и это спасло ей жизнь

По полису ей делать сканирование отказались, поэтому женщина отправилась в частную клинику. И правильно сделала.

«Несколько месяцев назад у меня была внематочная беременность. Закончилось все слезами и операцией. Поэтому, когда тест во второй раз показал две полоски, я и обрадовалась, и испугалась», — рассказывает 29-летняя Жасмин Рэндалл.

На восьмой неделе беременности девушке, как и положено, сделали УЗИ. Результаты его показали, что с этой беременностью все в порядке, эмбрион прикрепился, где положено, развивается нормально. Но Жасмин этого было недостаточно.

«Мы хотели сделать повторное УЗИ, чтобы на 200 процентов быть уверенными, что все идет, как надо», — объясняет она. Ее тревогу можно понять, ведь первый опыт был весьма болезненным.

По полису повторного сканирования не полагалось. Что поделать — бюрократия. Поэтому Жасмин с мужем отправились в частную клинику. Там, разумеется, отказывать не стали.

«Специалист сказала, что с ребенком все в порядке. Мы слушали биение маленького сердечка нашего будущего малыша — это было невероятно волнительно», — вспоминает Жасмин.

За этим приятным занятием родители и не заметили, как нахмурилась специалист, проводящая исследование. Несмотря на то, что главный результат был достигнут — все еще раз убедились, что плод в порядке, — сканирование продолжалось.

«Врач повернулась, и сказала, что у меня в мочевом пузыре какое-то странное образование. Она не знала, что это, поэтому сказала срочно обратиться к моему лечащему врачу», — продолжает Жасмин в разговоре с The Mirror.

Будущая мама была просто в шоке. Всю следующую неделю она провела, бегая из кабинета в кабинет и сдавая анализы.

«Я все это время пытался успокоить Жасмин, говорил, что ничего страшного, может, это просто погрешность какая-нибудь при обследовании. Но в итоге врач сказала, что у Жасмин в мочевом пузыре опухоль в два сантиметра. Мы оба были просто в ужасе», — рассказывает Карл, муж Жасмин.

Девушке нужна была срочная операция. А она сама не могла ни о чем думать, кроме как о своем еще не родившемся ребенке. Неужели она потеряет и его тоже? А ведь они уже и имя придумали будущей дочке — Шарлотта, Лотти. Врачи честно сказали, что есть риск кровотечения, что они не могут исключить вероятность выкидыша. Но операция была необходима, иначе опухоль грозит стать неоперабельной.

«Такие операции у беременных — явление довольно редкое, никто не мог нам сказать, чем все закончится. Но ждать было нельзя, ведь опухоль будет расти, пойдут метастазы, она может вызвать кровотечение, а это погубит и меня, и будущего ребенка», — говорит Жасмин.

На 19-й неделе беременности девушке сделали операцию. За это время опухоль выросла еще на сантиметр.

«Мне сделали эпидуральную анестезию. Ниже пояса я ничего не чувствовала, но под наркозом я не была. Фактически удаление опухоли заняло всего 12 минут, но для меня это была вечность. Я была невероятно счастлива, когда все закончилось, мне снова сделали УЗИ, и я услышала, как бьется сердечко Лотти», — рассказывает Жасмин.

Следующие двое суток были решающими. Если бы с ребенком что и случилось, то в эти 48 часов. Но все обошлось. На следующем сканировании будущие родители увидели, как Лотти бодро машет ручками и ножками. А маме дальнейшее лечение не понадобилось — опухоль удалили на начальной стадии, поэтому обошлось без химиотерапии.

«Врачи сказали, что эта разновидность рака довольно редко встречается у женщин моего возраста. Поэтому мне нужно следить за здоровьем, чтобы рак не вернулся», — объясняет девушка.

А в положенный срок родилась малютка Лотти.

«Мне так повезло, что я пошла на дополнительное УЗИ, — говорит Жасмин. — Не могу дождаться, когда Лотти подрастет, чтобы рассказать ей, какая она особенная, и что она спасла маме жизнь, еще не родившись».