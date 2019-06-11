Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет

Врач назвал три вида рака, которыми болеют после 40 лет

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано более 199 тысяч случаев злокачественных образований. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения РФ

В 68 процентах случаев заболевание было обнаружено на начальной стадии. Напомним, для раннего выявления онкологических заболеваний с 6 мая в нашей стране начали проводиться регулярные скрининги для людей старше 40 лет.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта, какими видами рака чаще всего заболевают россияне после 40 лет, и можно ли опознать его по каким-либо признакам. По словам врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова, существует три вида рака, чаще всего встречающегося у россиян старше 40 лет. Это рак молочной железы, толстой кишки и предстательной железы.

— Конкретных симптомов, указывающих на развитие рака на ранней стадии, не существует, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» Алексей Водовозов . — Но есть некоторые тревожные сигналы, свидетельствующие о том, что нужно пойти обследоваться.

Так, риск возникновения рака молочной железы возникает у женщин ближе к менопаузе.

— Новообразования прощупываются пальцами, — объяснил эксперт. — Может изменяться форма груди, вероятно появление выделений. Однако, эти симптомы являются признаками ряда других заболеваний, в том числе доброкачественной опухоли — фибромы.

Для выявления рака толстой кишки или колоректального рака существует программа скрининга, отмечает Водовозов.

— К сожалению, четких симптомов этого вида рака также не существует. Но мы можем назвать пациентов, которые находятся в зоне риска. Это люди, которые мало едят растительной пищи, злоупотребляют алкоголем, курят, имеют избыточный вес и часто страдают от воспаления органов желудочно-кишечного тракта, — рассказал врач.

Рак предстательной железы или аденому простаты по признакам можно перепутать с другими заболеваниями.

— Первыми симптомами будет прерывистое или частое мочеиспускание, болезненные ощущения. Единственный плюс в том, что этот вид рака практически всегда остается в пределах пораженного органа. При своевременном выявлении его легко удалить при помощи современной техники, — сказал Алексей Водовозов.

Эксперт подчеркнул, что все эти симптомы не свидетельствуют с точной долей вероятности о наличии рака. Однако они указывают на то, что пациенту нужно обратиться к врачу и пройти обследование.