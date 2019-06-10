Эксперты объяснили, как пользоваться антисептиками

Эксперты дали рекомендации по использованию зеленки, йода и хлоргексидина без вреда для здоровья. Известно, что неправильное применение антисептиков может быть опасно.

Так, специалисты предостерегают от попадания жидкости на открытую рану. В противном случае возможен химический ожог. Если же капля йода или зеленки попадает в глаз, то существует риск слепоты.

Хлоргексидин пользуется спросом по причине эффективности, но в некоторых случаях не помогает, а провоцирует аллергическую реакцию. Об этом пишет НТВ.