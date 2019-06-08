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Ученые рассказали, чем опасна депрессия и как с ней бороться 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Учёные из Сингапура установили, что депрессия может привести к ряду негативных последствий для организма.
В числе таких осложнений снижение качества жизни и сердечные заболевания. Для того, чтобы справиться с депрессией, эксперты рекомендуют чаще заниматься спортом.
Особенно полезны будут аэробные упражнения. Они приведут к увеличению притока крови к мозгу, а также поспособствуют высвобождению эндорфинов.
Академики подчеркивают, что депрессия стала весьма масштабной проблемой. В рамках эксперимента ученые опросили представителей группы риска: женщин среднего возраста. Оказалось, что из 1,1 тысячи женщин в возрасте от 45 до 69 лет на депрессию и тревогу жалуются 15 процентов, сообщает портал «Пишет Омск».
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