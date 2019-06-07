Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Постоянная жажда оказалась симптомом ряда болезней 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Беспричинное чувство жажды и сухость во рту могут указывать на серьезные заболевания. Об этом врач-эндокринолог Тамара Гелашвили рассказала сайту «Аргументы и факты».
По ее словам, обильное питье и небольшое мочеиспускание говорят о проблемах с почками. В таком случае необходимо сделать УЗИ почек и лабораторные исследования мочи, чтобы исключить почечную недостаточность.
Беспричинная жажда может свидетельствовать о наличии диабета как сахарного вида, так и несахарного. На фоне заболевания повышается уровень глюкозы в крови, что ведет выведению мочи и обезвоживанию, сообщило ИА Nation News.
Кроме того, сильная жажда является признаком травмы человека, интоксикации, сбоя в работе паращитовидных желез.
360tv.ru: последние новости
Ученые нашли пользу в несоленом томатном соке Ученые выяснили, как чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера Ученые назвали необходимое для долгой жизни время отдыха
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уборка местами оказалась вреднее курения
Почему человек не стареет во время летаргического сна
Что будет с телом, если не спать 5 дней
Что будет, если каждый день загорать в солярии
Как спать, чтобы не было проблем с весом и давлением
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
02:35
Врачи рассказали об опасности рыбьего жира
Болезни и лекарства Новости
02:26
Мужчина с низким тестостероном: что с ним не так
Наука
08:13
Как жить с блокадой сердца
Болезни и лекарства Наука
02:29
Когда запретят кальяны и вейпы
ЗОЖ Новости
00:26
В аптеках нашли таблетки, вызывающие рак
Болезни и лекарства
13:42
Россиян предупредили об опасности молока
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение