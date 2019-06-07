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Врачи рассказали об опасности лечения рыбьим жиром 

Вечерняя Москва 1 час назад
Врачи сообщили об опасности употребления рыбьего жира.
К такому выводу специалисты пришли после обследования пациента из Канады, который был госпитализирован после поездки в Таиланд. У мужчины отказали почки.
Эксперты связывают это с тем, что больной в течение трех лет принимал чрезвычайно большие дозы рыбьего жира по совету своего врача. Приемлемый объем — восемь капель в день — был превышен в пять раз. Более того, мужчина приобрел препарат с двойной дозировкой.
Оказалось, что на отдыхе в Таиланде под воздействием солнца у канадца начал вырабатываться витамин D, которые содержится в рыбьем жире. Это привело к отказу работы почек. Медики успели спасти мужчину. Об этом пишет «Аргументы и факты».
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