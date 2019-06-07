Врачи рассказали об опасности лечения рыбьим жиром

Врачи сообщили об опасности употребления рыбьего жира.

К такому выводу специалисты пришли после обследования пациента из Канады, который был госпитализирован после поездки в Таиланд. У мужчины отказали почки.

Эксперты связывают это с тем, что больной в течение трех лет принимал чрезвычайно большие дозы рыбьего жира по совету своего врача. Приемлемый объем — восемь капель в день — был превышен в пять раз. Более того, мужчина приобрел препарат с двойной дозировкой.

Оказалось, что на отдыхе в Таиланде под воздействием солнца у канадца начал вырабатываться витамин D, которые содержится в рыбьем жире. Это привело к отказу работы почек. Медики успели спасти мужчину. Об этом пишет «Аргументы и факты».