Подагра: почему не стоит умалчивать о заболевании

Британские эксперты рассказали о коварстве недуга и факторах риска, пишет MedicalNewsToday.

Подагра — форма артрита, связанная с гиперурикемией, то есть накоплением мочевой кислоты в крови. Организм вырабатывает ее во время метаболизма пуринов, которые присутствуют в высоких концентрациях в некоторых продуктах питания, включая говядину и морепродукты.

Если уровень мочевой кислоты в крови становится слишком высоким, в суставах могут образовываться игольчатые кристаллы. У некоторых людей эти кристаллы накапливаются в суставе большого пальца ноги, вызывая воспаление и дискомфорт. Иногда боль настолько сильная, что невозможно ходить.

Согласно статистике, подагра чаще встречается в развитых странах и преимущественно среди мужчин. В Европе недугом страдает 0,9-2,5% населения, в США — 4%, в России — около 0,3%.

В группе риска люди с ожирением и высоким артериальным давлением. Вероятность развития подагры повышают также сердечно-сосудистые заболевания. Если недуг не лечить, могут образоваться камни в почках, случиться инфаркт и инсульт. На возможность развития заболевания влияет и рацион питания.

Исследование 2018 года выявило семь продуктов, которые повышают уровень уратов в моче: спиртные напитки, пиво, картофель, вино, птица, газировка и красное мясо. Снижают концентрацию уратов арахис, яйца, сыр, хлопья, обезжиренное молоко, черный хлеб, не цитрусовые фрукты.

Однако некоторые люди предрасположены к недугу, независимо от образа жизни. Эксперты установили: пищевые привычки менее чем на 1% повышают вероятность появления заболевания, в то время как генетический фактор становится причиной подагры в 23,9% случаев.

Специалисты подчеркнули: большинство людей предпочитают умалчивать о своем заболевании, полагая, что это «клеймо». Однако растерянность и недостаточная осведомленность мешает им получить необходимое лечение и существенно улучшить качество жизни.