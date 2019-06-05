Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В чопорной европейской стране всплеск гонореи и других ИППП 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
Врачи бьют тревогу и призывают срочно обследоваться. Некоторые показатели вернулись к 70-м годам прошлого века.
На 26% выросло число случаев гонореи в Великобритании по сравнению с прошлым годом, сообщает издание BBC News.
В 2018 году было зарегистрировано 447 694 новых диагноза ИППП, что на 5% больше по сравнению с данными за 2017 год. Частотность гонореи увеличилась больше всего — на 26%. Это 56 259 случаев за год — это рекорд со времен 1978 года.
Рост случаев сифилиса составил 5% по сравнению с 2017.
Группы высокого риска включают молодых людей и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, отмечает BBC News.
Из всех ИППП в Великобритании чаще всего встречаются: хламидиоз (49% всех новых диагнозов ИППП), генитальные бородавки (13%), гонорея (13%), генитальный герпес (8%).
Число случаев гонореи возрастало в течение многих лет как среди мужчин, так и среди женщин, несмотря на неоднократные предупреждения врачей общественного здравоохранения о рисках незащищенного секса.
«Продолжающаяся эскалация диагнозов гонореи и сифилиса должна рассматриваться как неотложная приоритетная задача в области здравоохранения, в противном случае возможны разрушительные последствия для благополучия широких слоев населения и системы здравоохранения в целом», — отмечает Доктор Олвен Уильямс, президент Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ.
Passion.ru: последние новости
Ученые изобрели патчи для сердца — их будут накладывать после сердечного приступа Что делать, если у вас обнаружили рак: 5 ценных рекомендаций онколога Проблемы в интимной жизни и бесплодие могут быть вызваны пустяковой ситуацией, которую упускают из вида
Комментарии2
Болезни и лекарства , Новости , BBC News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему врачи запрещают носить галстуки?5
Определена польза томатного сока3
Ученые изобрели патчи для сердца
7 симптомов сердечного приступа у женщин
Что нужно знать о лекарствах от давления1
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
02:29
Когда запретят кальяны и вейпы
ЗОЖ Новости
00:26
В аптеках нашли таблетки, вызывающие рак
Болезни и лекарства
13:42
Россиян предупредили об опасности молока
Болезни и лекарства Новости
03:01
Как понять, что у вас произошел «тихий» инсульт
ЗОЖ Болезни и лекарства
03:32
Врачи будут ждать гуляющих в парках
Новости ЗОЖ
03:04
Как предупредить рак кожи
Болезни и лекарства
02:23
Хирурги вели трансляцию из операционной
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение