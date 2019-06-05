Ученые изобрели патчи для сердца — их будут накладывать после сердечного приступа

Возможно, скоро патчи для сердца станут таким же рядовым товаром, как любые лекарства.

Эксперты лондонского Имперского колледжа разработали патч для сердца человека, о чем объявили на одной из ведущих кардиологических конференций в Манчестере (Великобритания), сообщает издание BBC News.

По словам исследователей, этот патч содержит миллионы живых стволовых клеток, которые помогут восстановиться после сердечного приступа.

Патч размером 3 на 2 см выращен в лаборатории из образца собственных клеток пациента. Когда его пришивают к сердцу, он превращается в здоровую работающую мышцу. Также он выпускает химические вещества, которые восстанавливают существующие сердечные клетки.

Испытания на кроликах показали безопасность изобретения. В течение ближайших двух лет начнут испытания на людях.

Инфаркт случается, когда закупоренная артерия блокирует кровоток к сердечной мышце, лишая ее кислорода и питательных веществ. Это может подорвать насосную мощность сердца и привести к неизлечимой сердечной недостаточности.

Исследователь доктор Ричард Джаббур сказал: «Однажды мы надеемся добавить сердечные патчи к методам лечения, которые врачи могут регулярно предлагать людям после сердечного приступа».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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