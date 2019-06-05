7 симптомов сердечного приступа, которые встречаются у женщин

Женщины часто не замечают проблем с сердцем — частично из-за того, что даже врачи убеждают их в излишней тревожности, а частично из-за того, что симптомы женских проблем с сердечно-сосудистой системой могут отличаться от мужских. В России статистика инфарктов миокарда показывает пугающие цифры — в год умирает больше миллиона человек. Heroine решил напомнить о том, какие сигналы от твоего тела стоит принять во внимание, чтобы снизить риск инфаркта и сохранить сердце здоровым.

1. Общая усталость

Если ты замечаешь необъяснимую усталость или слабость, хотя точно знаешь, что недавно спала не меньше 7 часов, это не стоит игнорировать. Даже если быть истощенной — относительная норма для тебя самой, это не значит, что твое тело полностью приспособлено к таким нагрузкам. Внезапная усталость — первый предвестник сердечного приступа, так что если ты сталкиваешься с таким симптомом, имеет смысл приостановить свою деятельность и по возможности обратиться к врачу.

2. Чувство беспокойства и тревоги

Если ты тревожишься о чем-либо без видимой на то причины, это еще не значит, что ты себя накручиваешь. Эмоциональный отклик также является признаком надвигающегося сердечного приступа. Люди часто списывают это на стресс, но в сочетании с другими симптомами тревога должна указывать на то, что с твоим сердцем что-то не так.

3. Головокружение

Головокружение или тошнота — вполне нормально, если ты испытываешь физическую нагрузку в этот момент, например, поднимаешься по лестнице или идешь по горам. Но иногда эти симптомы встречаются в моменты, когда ты не растрачиваешь энергию. Если такое случилось и с тобой — не стоит откладывать запись к кардиологу.

4. Чувство, словно ты в тисках

Любой может почувствовать усталость после того, как прокатился на велосипеде или поднялся по лестнице. Но если ты чувствуешь себя так, словно твои ребра кто-то сжал, а в каждой клетке твоего тела появилось напряжение, это яркий сигнал о том, что с твоим сердцем что-то не так. Кстати, это считается типично «женским» симптомом — довольно ярким и проявляющимся чаще, чем боль в груди. Важно отметить и то, что ощущение тисков может появиться при физической нагрузке, а после отдыха это состояние проходит.

5. Сильная одышка

Одышка — еще один важный сигнал, который нельзя игнорировать. С необходимостью остановиться и чуть подышать сталкиваемся мы все, но чувство одышки — яркий признак того, что сердце не справляется с нагрузкой. Женщины легко распознают этот симптом, потому что на своих тренировках они обычно оценивают состояние тела на протяжении всего времени.

6. Сильный дискомфорт в верхней части тела

Если ты думаешь, что сердечный приступ обязательно вызывает острую боль в груди, то ты сильно ошибаешься. Вместо боли ты можешь столкнуться с чувством дискомфорта и тяжести. Это чаще ассоциируется с высоким давлением, а не с приступом, но отличить состояние можно по тому, что оно будет ощущаться и в других частях тела, находящихся выше талии. Левая часть груди, шея, горло, нижняя челюсть, плечи и левая рука — если ты столкнулась с тянущим чувством в этих местах, стоит также подумать о том, чтобы посетить кардиолога.

7. Тошнота и холодный пот

Если у тебя расплывчатые симптомы, всегда полезно обратиться к врачу. Многие люди не понимают, что их симптомы связаны с сердечным приступом, и думают о том, что они просто приболели или отравились. Холодный пот, тошнота, изжога, отрыжка — все эти состояния не обязательно являются признаками расстройства желудка.

Анализируешь ли ты ощущения в своем теле при физических нагрузках?