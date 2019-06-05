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Глазные капли и обезболивающие сделают незаконными в России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В России введут уголовную ответственность за незаконный оборот капель для расширения зрачка с тропикамидом, обезболивающего с тапентадолом и противоэпилептического средства с прегабалином. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают «Известия».
Отмечается, что препараты тропикамид, тапентадол и прегабалин, пополнившие список веществ, незаконный оборот которых подпадает под статью 234 УК («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»), являются жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (ЖНВЛП). Тем не менее, они пользуются спросом у людей с наркозависимостью. Так, например, прегабалин применяется при эпилепсии и помогает бороться с симптомами тревожного расстройства.
Перечисленные препараты отпускаются по рецепту и подлежат количественному учету. За нарушение их оборота предусмотрены штрафы от 3 до 30 тысяч рублей, которые, однако в Минздраве изданию заявили, что этих мер недостаточно. Поскольку препараты прибыльные, эти штрафы не останавливают незаконных распространителей.
Так, с 1 декабря 2019 список веществ, незаконный оборот карается по статье 234 УК, пополнится тремя позициями — прегабалином, тапентадолом и тропикамидом.
Ранее на жительницу Екатеринбурга с диагнозом «шизотипическое расстройство личности» завели уголовное дело о контрабанде наркотиков по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов») после того, как она заказала пачку антидепрессантов из Польши. Когда женщина пошла забирать их, ее остановили сотрудники таможни. Была проведена экспертиза препарата. Россиянка находится под подпиской о невыезде.
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Болезни и лекарства , Новости , Дмитрий Медведев , Минздрав РФ , газета "Известия"
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