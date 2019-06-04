Какие болезни губят людей 40-50 лет

В суете рабочих будних порой совершенно не остается времени даже на небольшой отдых, не говоря уже о том, чтобы позаботиться о здоровье. Однако сделать это необходимо, ведь болезни, особенно в период с 40 до 50 лет, приходят одна за другой. Вот самые распространенные из них.

Инсульт

В головном, иногда в спинном мозге перекрывается кровоток или разрывается сосуд. И то, и другое приводит к параличу, нарушению речи, зрения или координации. Обострить риски может повышенный холестерин, постоянный стресс, частая головная боль и проблемы с сердцем. Предотвратить инсульт может помочь стандартная формула — здоровое сбалансированное питание, физические нагрузки и отказ от вредных привычек.

Глаукома

Тяжесть в глазах, затуманивание зрения, ощущение ложной слезы — всё это первые симптомы глаукомы. Данное заболевание так же, как и инсульт, провоцируют стресс, депрессия и регулярная бессоница. Избежать глаукому поможет дозированное использование гаджетов, перерывы при длительном чтении каждый час на 10-15 минут и, если пропишет доктор, витамины для глаз.

Сахарный диабет

После 40 лет, как среди мужчин, так и среди женщин возрастает риск заболевания сахарным диабетом. У женщин в этом возрасте начинается перестройка гормонального фона, что может спровоцировать инсулинрезистентность. Мужчины же, страдающие лишним весом, а также злоупотребляющие алкоголем и сигаретами, в целом больше подвержены заболеванию. Дабы не доводить свой организм до критического состояния, специалисты советуют, как минимум раз в год контролировать сахар в крови, заниматься спортом и следить за своим питание. Особенно, если диабет есть у кровных родственников.