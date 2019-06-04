10 болезней, от которых нет лекарств

Несмотря на поразительные успехи, сделанные медициной за последние десятилетия, остается немало заболеваний, которые врачи пока еще не способны излечить.

1. Болезнь Альцгеймера

Это самая распространенная форма деменции, под которую подпадают достаточно серьезные проблемы с памятью, логикой и мышлением, которые мешают повседневной жизни. Самый большой фактор риска при этой болезни — это возраст, хотя ею страдают не только те, кому исполнилось 65 лет и больше. Ранние признаки заболевания были задокументированы у 40-летних. В среднем больные живут примерно восемь лет после появления первых симптомов. Но хотя болезнь не поддается лечению, есть лекарства, которые могут облегчить ее течение и уменьшить депрессию, тревожность, потерю памяти и дезориентацию у больных.

2. Диабет

Чтобы осознать угрозу диабета, важно понять, какую роль в организме играет инсулин. Этот гормон вырабатывается поджелудочной железой и помогает нашим клеткам перерабатывать глюкозу, вид сахара, в энергию. Без регулярного приема инсулина уровень сахара в крови поднимается до опасных значений и увеличивает риск других заболеваний. По данным Американской ассоциации диабета, у детей и молодых взрослых чаще всего выявляют диабет первого типа, при котором организм вообще не производит инсулина. При диабете второго типа, составляющего до 95% всех случаев, организм становится невосприимчивым к инсулину, что приводит к высокому значению сахара в крови. Хотя лекарства от диабета нет, пациенты со вторым типом могут контролировать глюкозу в крови, правильно питаясь и занимаясь физической деятельностью.

3. ВИЧ/СПИД

СПИД — одна из наиболее распространенных болезней, передающихся половым путем. Многие не совсем понимают разницу между СПИДом и вирусом ВИЧ. AIDS.gov указывает, что вирус ВИЧ — это то, что передается через половой контакт или кровь кого-то, у кого этот вирус есть. Затем вирус ВИЧ атакует иммунную систему и делает организм уязвимым для других инфекций и болезней. СПИД — это последняя стадия ВИЧ, до которой доходят не все, у кого есть этот вирус. На этой стадии бактерии и патогены, о которых другие люди даже не подозревают, становятся смертельно опасными. ВИЧ и СПИД пока нельзя вылечить, но можно и нужно принимать лекарства, которые усиливают иммунную систему и останавливают прогрессирование вируса, напоминает Сheatsheet.

4. Болезнь Паркинсона

Сама по себе болезнь Паркинсона не смертельна, но ее последствия очень серьезны и могут вызывать опасные для жизни осложнения у потомков. Как объясняет Национальный фонд Паркинсона, болезнь влияет на то, как мозг производит допамин, нейромедиатор, который помогает нервной системе, моторным навыкам и остальным функциям организма. При недостаточном количестве допамина вам труднее контролировать свои движения, поведение и эмоции. Заметные симптомы проявляются тогда, когда от 60 до 80% клеток, вырабатывающих допамин, настолько повреждены, что производят очень мало этого медиатора. Сначала это может быть слабый тремор или изменение осанки. Однако со временем эти симптомы прогрессируют, и больной не может делать повседневные дела без посторонней помощи. В настоящем нет стандартного лечения для таких больных. Каждого лечат в зависимости от конкретных симптомов с помощью лекарств или хирургического вмешательства.

5. Рассеянный склероз

Существует много загадок, связанных с рассеянным склерозом, что делает его еще более сложным для тех, кому был поставлен диагноз. По утверждению Национального общества рассеянного склероза, эта болезнь заставляет иммунную систему атаковать центральную нервную систему. Не выявлено ни одной причины заболевания, хотя врачи считают, что есть несколько факторов, которые играют роль: сама иммунная система, генетика, воздействие вирусов и окружающая среда. Симптомы варьируются от человека к человеку и могут изменяться с течением времени. Больные часто испытывают затруднения при ходьбе, общее ощущение скованности, проблемы со зрением, хроническую боль и головокружение. Что касается лечения, то лекарства, методы лечения и реабилитация определяются для каждого конкретного пациента. При этом лечение — это непрерывный процесс.

6. Волчанка

Хотя все больше людей начинают узнавать про волчанку, лекарство против нее пока не найдено. Американский фонд волчанки объясняет, что это хроническое заболевание, при котором иммунная система вырабатывает антитела, атакующие здоровые клетки и ткани, которые затем вызывают воспаление, боль и повреждение. Волчанка поражает самые разные органы, что означает, что с этим заболеванием связано множество различных симптомов и нет двух случаев, которые выглядят одинаково. Как правило, сильная усталость, головные боли, отеки на ступнях и голенях и боли в груди являются самыми распространенными признаками. Эти симптомы очень похожи на симптомы других заболеваний, поэтому диагностировать болезнь довольно сложно. План лечения каждого пациента выглядит по-разному, но врачи обычно стараются уменьшить воспаление, остановить чрезмерную реакцию иммунной системы и минимизировать любое повреждение органов. Хотя волчанка может варьироваться от легкой до тяжелой, большинство людей может прожить долгую, здоровую жизнь при правильном лечении.

7. Полиомиелит

Благодаря вакцинации никто больше не беспокоится о полиомиелите, но все же стоит отметить, что некоторые страны все еще борются с ним. Центры по контролю и профилактике заболеваний объясняют, что это заболевание начинается с полиовируса, который может вызвать пожизненный паралич или смерть. До появления вакцины полиомиелит вызывал более 15 000 случаев паралича в год в США. Риск в настоящее время, как правило, низкий, но путешественники из других стран, в которых есть случаи заболевания, все еще могут заболеть им. Именно поэтому вакцинация по-прежнему чрезвычайно важна. Болезнь невероятно заразна, и те, у кого она есть, могут неосознанно распространять ее среди других, что, очевидно, может привести к серьезным вспышкам.

8. Астма

Большинство людей, страдающих от астмы, могут справиться с приступами с помощью ингаляторов, но лекарства от астмы до сих пор нет. Американская академия аллергии, астмы и иммунологии объясняет, что это состояние связано с хронически воспаленными дыхательными путями. Астма ограничивает прохождение воздуха и затрудняет дыхание. Кашель, хрипы, одышка и теснение в груди — самые распространенные симптомы. Существует много форм этого заболевания, и различные факторы могут вызвать воспаление. Астма, вызванная физическими упражнениями, например, приводит к сужению дыхательных путей во время физической активности, в то время как профессиональная астма вызывается вдыханием паров или вредных газов на работе. Если у вас астма, ваш врач, скорее всего, назначит ингалятор или другое лекарство для контроля симптомов.

9. Шизофрения

Причины шизофрении до сих пор не известны, но, хотя полностью излечиться нельзя, есть несколько доступных методов лечения. Это заболевание влияет на то, как человек реагирует, думает и чувствует, сообщает Национальный институт психического здоровья. У некоторых людей возникают галлюцинации, у других — проблемы со своими эмоциями, а у третьих — проблемы с памятью. Ученые склонны считать, что существуют определенные гены, которые могут увеличить риск развития этого заболевания, но ни один ген не вызывает болезнь самостоятельно. Кроме того, недоедание при рождении и воздействие вирусов могут быть факторами риска. Методы лечения, доступные для больных шизофренией, направлены на лечение симптомов заболевания.

10. Рак

Рак является второй основной причиной смертности в США, и, к сожалению, заболеваемость продолжает расти. Американское общество по борьбе с раком объясняет, что заболевание начинается тогда, когда нездоровые клетки начинают выходить из-под контроля, когда их становится больше, чем нормальных. Это может начаться где угодно в теле — во внутренних органах, коже или даже крови. Раковые клетки могут также возникать в одном месте и перемещаться в другое, вызывая еще более тяжелую ситуацию. Хотя нет конкретного лекарства, есть эффективные методы лечения, такие как химиотерапия, облучение и хирургия, которые помогли многим прожить долгую и полноценную жизнь. Хотя точная причина рака неизвестна, рекомендуется избегать канцерогенов. И конечно же радостный, активный и здоровый образ жизни может помочь минимизировать риск заболевания.

Мнение специалиста

Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог:

— Не все так пессимистично. Астма прекрасно лечится. Подавляющее большинство случаев хорошо купируется современными препаратами. Заметного снижения качества жизни такие больные не испытывают. Говорю это как астматик с пятилетним стажем. Поллиноз очень часто осложняется с годами астмой. Представляете, сколько таких людей вокруг нас? К счастью, эти недуги хорошо контролируются лекарствами. Главное — не запускать и вовремя начинать терапию.

Многие виды рака также хорошо поддаются тому или иному варианту лечения. Некоторые вообще вылечиваются почти в 100% случаев. Речь, например, про рак щитовидной железы.

Диабет принципиально бывает двух видов. Первый тип, инсулинозависимый, возникает в раннем детском возрасте. Второй тип отягощает ожирение в зрелом возрасте. Первый тип обычно хорошо контролируется инсулином, а второй тип вообще легко лечится, если человек включает голову и начинает заниматься своим здоровьем. Ему часто достаточно похудеть, чтобы диабет прошел.