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Женщина приняла смертоносный рак за беременность 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: страница Sam Broadbent в Facebook
Жительница британского графства Лестершир рассказала, как приняла смертельно опасный рак за беременность. Ее историей поделилось издание Leicestershire Live.
27-летняя Сэм Бродбент (Sam Broadbent), мать двоих детей, впервые почувствовала себя странно в ноябре 2017 года.
«Было ощущение, будто я беременна, но это было бы странно, потому что у меня стоял противозачаточный имплантат»,
— призналась женщина. Озадаченная, она отправилась в больницу.
Доктора обнаружили у нее опухоль и направили на биопсию, КТ и МРТ. Исследования показали, что Бродбент страдает от рака шейки матки. Женщину направили на операцию по удалению матки, а также прописали ей курс радиотерапии. По окончании процедур британке заявили, что она здорова.
Всего спустя несколько месяцев у женщины обнаружили три опухоли: одна из них оказалась в кишечнике, а две других — в малом тазу. Врачи заявили, что одно из новообразований неоперабельно, так как находится слишком близко к «артериям и органам».
Муж Бродбент начал сбор денег на дорогостоящее лечение в Чехии, где его супруга сможет пройти протонную терапию. Женщина верит в лучшее и, по словам друзей, сохраняет позитивный настрой, несмотря на все сложности.
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