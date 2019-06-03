Проблемы в интимной жизни и бесплодие могут быть вызваны пустяковой ситуацией, которую упускают из вида

Врачам удалось установить связь между рядовым событием, которое может случиться с каждым, и такими серьезными диагнозами как депрессия, ожирение, проблемы с потенцией и бесплодие.

Тошнота и депрессия, проблемы в интимной жизни и бесплодие, внезапное увеличение веса и тревожность — врачи подозревают, что это может быть связано с безобидным ударом по голове в детстве, который могли считать незначительными, сообщает британское издание Daily Mail.

Даже незначительный удар по голове может вызвать нарушения в гипофизе. Это придаток мозга, имеющий форму фасоли. Он регулирует поступление жизненно важных гормонов для функционирования организма. Если он поврежден, это может вызвать химический дисбаланс с широким спектром последствий: от хронической усталости и незапланированной потери/набора веса до преждевременного старения и потери либидо или бесплодия.

Диагноз гипопитуитаризм в течение десятилетий оставался в значительной степени непризнанным. В 2007 году в Великобритании насчитывалось 6243 пациента с диагнозом гипопитуитаризм. К концу 2018 года их число превысило 18 000 — за счет большей осведомленностью о проблеме среди врачей, а не по причине роста заболеваемости.

И если раньше пациенты с казалось бы не связанными симптомами лечили только следствия болезни, то после постановки диагноза гипопитуитаризм и воздействия на первопричину качество их жизни может заметно улучшиться.

Информированность о диагнозе возросла во многом благодаря стараниям выпускницы Оксфорда и бывшей учительницы Джоанны Лейн. После того как ее сын после тяжелой депрессии покончил с собой, она попыталась разобраться, почему это произошло. С помощью врачей она связала воедино факты — депрессия, пониженный уровень тестостерона и отсутствие потенции в последние 4 года, о чем сообщила подруга ее сына, удар головой в детстве. Так удалось установить, что именно удар стал причиной нарушений в гипофизе и последующих, казалось бы, не связанных между собой проблем.

Джоанна Лейн на уровне системы здравоохранения лоббировала инициативу обследовать пациентов на предмет гипопитуитаризма, если у них наблюдаются усталость, депрессия и эректильная дисфункция, особенно если они перенесли удар по голове. А солдаты и футболисты — обе группы с серьезным риском травмирования головы — в Великобритании теперь регулярно проходят проверку на гипопитуитаризм, отчасти из-за лоббирования Джоанны.

Текст: Александра Романова