Чем можно заразиться от городских птиц

Довольно часто на улицах города встречается ситуация, когда дети и взрослые кормят стаю городских птиц, окружающую их. Голубей, которые стали практически ручные, кормят прямо с рук, не задумываясь, что они являются переносчиками около 90 различных болезней и паразитов, таких как клопов, блох и клещей. Возбудители болезней, имеющиеся у городских птиц создают реальную угрозу для здоровья человека.

Орнитоз, это самое частое инфекционное заболевание, передающееся человеку от пернатых. Возбудитель этой болезни, хламидия, находится на перьях, в пухе птиц и в их помете. Заражение происходит путем вдыхания воздуха с частицами экскрементов и пуха, а также выделениями из клюва. Заболевание характеризуется повышенной температурой до 40 градусов и сухим кашлем. Инфекция поражает дыхательные пути, селезенку, печень и центральную нервную систему.

Вторым по частоте заболеванием, передающимся от городских птиц, является вертячка. Это вирусное заболевание, которое сопровождается отеком околоушных лимфатических узлов и конъюнктивитом. Передается человеку также при вдыхании содержащего вирус воздуха.

Сальмонеллез, острое инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт, приводящее к обезвоживанию и интоксикации. Передается от птиц путем попадания инфекции в ротовую полость с пищей, контаминированной пометом птиц и при несоблюдении правил гигиены.

Кампилобактериоз, кишечная инфекция, поражающая бактериями организм человека. Симптомами этой инфекции считаются повышенная температура, боли в животе, рвота, ломота в мышцах и общая слабость организма.

Кроме вышеперечисленных заболеваний, городские птицы могут заразить человека токсоплазмозом, псевдотуберкулезом, туляремией, кампилобактериозом, рожей, листериозом, гриппом, бешенством, криптоспоридиозом, гиардиозом и пастереллёзом.

Чтобы избежать заражения и предупредить болезнь нужно стараться не контактировать с птицами в близи, не употреблять пищу, возможно контактирующую с пернатыми, не кормить птиц с рук, не прикасаться к ним и всегда помнить о правилах личной гигиены.