Как отбеливание зубов может навредить здоровью

Идеально белые зубы — это, безусловно, красиво. Раньше процедура отбеливания была очень дорогой и потому доступной только достаточно состоятельным гражданам. Сейчас стоимость этой услуги несколько снизилась, появились более безопасные методики, поэтому люди с отбеленными зубами встречаются все чаще. В сети процедура отбеливания позиционируется как абсолютно безопасная.

Однако не стоит питать иллюзии: чтобы получить белоснежную улыбку на зависть всем, придется достаточно многим пожертвовать. И не так уж безопасно отбеливание для нашего здоровья, как это пытаются преподнести люди, размещающие рекламу стоматологических клиник.

Осторожно: перекись водорода!

Ряд исследований показал, что вред от отбеливания хоть и не явный, но существует. Специалистами Волгоградского медицинского университета было проведено анкетирование пациентов стоматологических клиник (30 человек) и 8 из них выразили недовольство результатами и ожиданиями — отмечались факты общего недомогания и развитие таких заболеваний, как кариес.

Разные виды отбеливания, их плюсы и минусы описаны в книге «Отбеливание зубов. Терапевтическая стоматология», написанной специалистами высшей категории Натальей Мухиной и Петром Скрипниковым. Почерпнуть информацию по этому вопросу можно также из работы Леонида Денисова «Современные средства и методы отбеливания зубов», вошедшей в сборник «Современная стоматология» (2002). Эти и другие авторы безусловно признают то, что новейшие методики отбеливания намного более безопасные, чем те, что использовались дантистами раньше. Однако у них все-таки есть свои недостатки.

По исследованиям учёных Дж. Мак Кракена и М. Купера, использование всевозможных гелей для отбеливания зубов влекут за собой изменения дентина, а также значительно выраженное проявление чувствительности пульпы. Это результат быстрого проникновения отбеливающего материала в сам дентин и изменения его структуры. Изменение структуры влечёт за собой микроразрушения, которые невозможно сразу заменить. Это прямой путь для инфекций даже при отсутствии кариеса или подобных проблем.

Использование отбеливающего геля с пероксидом карбамида приводит с незначительному снижению твёрдости эмали. Дж. Мак Кракен доказал прямую связь между процедурой отбеливания и состоянием эмали в плане её долговечности. Использование упомянутого состава не лучшим образом сказывается на состоянии. Добавить к этому можно местные реакции на пероксид карбамида, поэтому современная косметическая стоматология понемногу отказывается от использования подобных составов в пользу менее вредных.

Специалистом ЦНИИ стоматологии А. Лященко методом флоуметрии было установлено, что практически у половины пациентов после отбеливания примерно на 30-80% снижался уровень кровотока в пульпе, причём на довольно продолжительное время. Со временем кровоток восстанавливается, но проблема существует в плане нарушения насыщения кровью отдельных челюстных структур, что может привести к появлению проблемных мест в будущем.

Проблема в том, что единоразовое отбеливание — не панацея. Оно не дает результата на всю жизнь. Процедуру приходится периодически повторять. Это значит, что зубы вновь и вновь подвергаются разрушающему воздействию. Эмаль постепенно истончается, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Человек с чувствительными зубами не может нормально принимать пищу. Горячие, холодные, слишком сладкие или содержащие фруктовые кислоты лакомства вызывают боли. Это плохо сказывается на психическом состоянии: повышается нервозность, учащаются головные боли, страдает даже сон.

Механические способы

Помимо химических реагентов, для отбеливания зубной эмали используются и абразивные вещества. Они содержат очень маленькие твердые частицы, действующие на поверхность зуба как скраб. Пример таких средств есть у многих в ванной комнате. Это — отбеливающие зубные пасты с твердыми микрочастичками. В профессиональной стоматологии такие вещества стараются использовать только в самом крайнем случае, если другого выхода нет (у пациента не достаточно средств на более щадящие методики или зубы настолько запущены, что ни фотоотбеливание, ни другие способы не помогают). Клиент при этом предупреждается, что вещества с абразивными частицами сильно повреждают эмаль.

Однако те не только истончают твердую ткань зуба, но и повреждают десны. Особенно от этого страдают любители отбеливающих паст, в состав которых входят абразивные гранулы.

Фанаты белизны нередко сталкиваются с таким явлением, как кровоточивость десен. Это не только эстетическая, но и терапевтическая проблема. Поврежденная десна, из которой периодически идет кровь, — это открытые врата для инфекции. Во рту у человека много питательной среды для бактерий.

На зубах, языке и деснах постоянно обитает целый «зверинец» — порядка 700 видов микроорганизмов разной степени опасности. Это стрептококки, превотеллы, лактобациллы и пр. 30—60% всей этой «красоты» составляют стрептококки.

Если у человека все нормально с иммунитетом и нет повреждений слизистой, то бактерии не представляют угрозы для здоровья. Но если десны кровоточат, стрептококки попадают во внутреннюю среду и током крови разносятся по всем органам.

Последствия такого воздействия могут быть самыми непредсказуемыми: от частых простуд вследствие постоянной нагрузки на иммунитет — до язвы желудка и других серьезных заболеваний. Так что пользоваться отбеливающими пастами нужно крайне умеренно и только после консультации со стоматологом.

Последующий уход

Еще одну проблему представляет собой уход за уже отбеленными зубами. Главная рекомендация врачей заключается в том, что пациент должен свести к минимуму употребление таких красящих напитков, как фруктовые соки, красные вина, черный чай, кофе. Нельзя курить, есть ягоды, интенсивно окрашенные фрукты и орехи. Если с курением и спиртным все более-менее понятно — ну нельзя, так нельзя, — то ограничивать себя в ягодах, фруктовых соках и орехах очень вредно для здоровья.

Рацион оказывается обедненным витаминами, а они в некоторых регионах России и так в дефиците. Вот и выходит, что белые зубы становятся причиной скудного, лишенного многих полезных веществ питания. Чем же чреват авитаминоз, знают многие.

Недостаток витаминов и микроэлементов — это слоящиеся ногти, сухие и ломкие волосы, нездоровый цвет лица, хроническая усталость, ухудшение зрения и проблемы со многими другими органами. Так одна процедура красоты приводит к возникновению проблем во всем организме.