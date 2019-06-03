Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожи влияет не только длительное пребывание на солнце, пишет "Российская газета".
Также на развитие рака влияют недосыпы — меланома может возникнуть в результате дефицита гормона мелатонина. Поэтому специалисты советуют ложиться спать до 23:00.
Более того риск развития меланомы повышает курение. Третьей причиной может являться употребление продуктов, в составе которых находятся пестициды и ядовитые пищевые добавки.