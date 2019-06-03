Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы три неожиданные причины появления рака кожи 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожи влияет не только длительное пребывание на солнце, пишет "Российская газета".
Также на развитие рака влияют недосыпы — меланома может возникнуть в результате дефицита гормона мелатонина. Поэтому специалисты советуют ложиться спать до 23:00.
Более того риск развития меланомы повышает курение. Третьей причиной может являться употребление продуктов, в составе которых находятся пестициды и ядовитые пищевые добавки.
Газета.Ru: последние новости
Жителей России будут лечить по новым правилам Как избавится от жира на животе, рассказали ученые Сколько нужно отдыхать для нормальной жизни, выяснили ученые
Болезни и лекарства , Новости , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем говорит сильная потливость
Во время операции у пациента загорелось сердце8
Сгорела за три дня: девочка умерла от менингита9
Нейробиологи нашли способ улучшить память
Пустяковая травма может вызвать проблемы в интиме
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
13:42
Россиян предупредили об опасности молока
Болезни и лекарства Новости
03:04
Как предупредить рак кожи
Болезни и лекарства
02:23
Хирурги вели трансляцию из операционной
Новости
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
05:14
Больной раком рассказал о небывалом исцелении
Новости
00:44
ОМС заработает по-новому
Новости
00:37
Как нас теперь будут лечить в поликлиниках
Новости
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение