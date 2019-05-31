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Назван новый способ предотвратить диабет и инсульт 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Восточной Англии выяснили, что употребление в день чашки черники снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет с избыточным весом и диагностированным метаболическим синдромом. Добровольцы употребляли либо 150 грамм черники в день, либо 75 грамм. Части испытуемых давали заменитель ягод с искусственными красителями и ароматизаторами.
Оказалось, что самая высокая доза черники снижала риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15 процентов. По словам специалистов, это связано с тем, что ягоды богаты антоцианами, обуславливающими красную, фиолетовую и синюю окраски плодов. Эти вещества снижают воспалительные реакции и устраняют окислительный стресс.
Метаболическим синдромом называют состояние, которое характеризуется увеличением массы висцерального (брюшного) жира, снижением чувствительности к инсулину, а также высоким кровяным давлением. Наличие этого диагноза увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.
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