Назван новый способ предотвратить диабет и инсульт

Ученые Университета Восточной Англии выяснили, что употребление в день чашки черники снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет с избыточным весом и диагностированным метаболическим синдромом. Добровольцы употребляли либо 150 грамм черники в день, либо 75 грамм. Части испытуемых давали заменитель ягод с искусственными красителями и ароматизаторами.

Оказалось, что самая высокая доза черники снижала риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15 процентов. По словам специалистов, это связано с тем, что ягоды богаты антоцианами, обуславливающими красную, фиолетовую и синюю окраски плодов. Эти вещества снижают воспалительные реакции и устраняют окислительный стресс.

Метаболическим синдромом называют состояние, которое характеризуется увеличением массы висцерального (брюшного) жира, снижением чувствительности к инсулину, а также высоким кровяным давлением. Наличие этого диагноза увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.