Как отличить аппендицит от других болей в животе

Покалывания в животе могут быть симптомами многих заболеваний. Как понять и выявить боли при аппендиците и не спутать их с банальным недомоганием?

Первые сутки разрыва аппендицита, как правило, не происходит. Но это не означает, что острую боль в животе нужно игнорировать. К данному симптому в случае, если виной недомогания служит действительно аппендицит, зачастую добавляется тошнота и понос.

Иногда в смятение может ввести непривычное расположение аппендикса. Тогда при нажатии врачом на живот болей особых не ощущается, хотя симптоматика сохранена.

При аппендиците боль начинает себя проявлять, как правило, в верхней части живота. Затем опускается в правую подвздошную область.

Коварность аппендицита в том, что это заболевание может маскироваться практически под любой недуг брюшной области.

При подозрении на аппендицит, в случае колюще-режущих или пульсирующих болей в животе не стоит прикладывать тепло, постараться ограничить себя в еде, не изводить себя физическими нагрузками. И, безусловно, при первых признаках стоит незамедлительно обратиться к врачу.