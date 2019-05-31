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Как отличить аппендицит от других болей в животе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Покалывания в животе могут быть симптомами многих заболеваний. Как понять и выявить боли при аппендиците и не спутать их с банальным недомоганием?
Первые сутки разрыва аппендицита, как правило, не происходит. Но это не означает, что острую боль в животе нужно игнорировать. К данному симптому в случае, если виной недомогания служит действительно аппендицит, зачастую добавляется тошнота и понос.
Иногда в смятение может ввести непривычное расположение аппендикса. Тогда при нажатии врачом на живот болей особых не ощущается, хотя симптоматика сохранена.
При аппендиците боль начинает себя проявлять, как правило, в верхней части живота. Затем опускается в правую подвздошную область.
Коварность аппендицита в том, что это заболевание может маскироваться практически под любой недуг брюшной области.
При подозрении на аппендицит, в случае колюще-режущих или пульсирующих болей в животе не стоит прикладывать тепло, постараться ограничить себя в еде, не изводить себя физическими нагрузками. И, безусловно, при первых признаках стоит незамедлительно обратиться к врачу.
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