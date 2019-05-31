Что делают с одинокими пациентами в больницах

Российские больницы переполнены пациентами при нехватке медицинского персонала. Об этом говорит статистика. Недавно директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Татьяна Семенова в очередной раз сообщила об «отрицательной кадровой динамике» среднего медперсонала.

На одну медсестру в России приходится в среднем 25 пациентов, что в 5 раз превышает нормативы ВОЗ . От чрезмерной нагрузки медработники "выгорают" и становятся неспособны по-человечески относиться к пациентам.

В результате в первую очередь медсестры заботятся о тех больных, чьи родственники "подкрепили" заботу о них материально. В противном случае больные рискуют надолго остаться без медицинского ухода. Одинокие пациенты, побывавшие в российских больницах, жалуются в соцсетях, что пережили "ад на земле", что к ним подходили не чаще раза в сутки и не давали обезболивающие препараты даже при наличии сильных болей. С одинокими больными ничего не делают — о них просто забывают. Особенно часто это касается пожилых пациентов.

Неоказание помощи может привести к суду над медработником по статье 124 Уголовного кодекса "Неоказание помощи больному", однако для этого нужно, чтобы кто-то мог пожаловаться главврачу, в страховую компанию и на горячую линию Департамента здравоохранения (особенно хорошо работают письменные заявления в двух экземплярах, один из которых жалобщик должен хранить у себя). Самим больным жаловаться часто не позволяет здоровье. Поэтому по факту они зависят от доброй воли измотанных дежурствами медсестер.